Legge sulla shoah in Polonia Il grande tradimento di Varsavia verso Israele

Polonia - via libera alla Legge sulla Shoah. Protesta da Israele - Stati Uniti e Ue : Fa discutere la legge, approvata in via definitiva dal Parlamento polacco, che prevede fino a tre anni di carcere per chi accusi la Polonia di complicità con i crimini nazisti o si riferisca ai campi di sterminio nazisti definendoli polacchi. Forte la Protesta da Israele e Stati Uniti. Un gruppo di senatori americani ha rivolto un appello al presidente polacco, Andrzej Duda, affinché non firmi la legge. Il Dipartimento di stato Usa aveva ...

La Legge polacca sulla Shoah non può e non deve cancellare la Memoria : La Camera dei Deputati del Parlamento polacco ha approvato una legge che vieta di dire che i campi di concentramento e sterminio nazisti erano "polacchi". La norma, che deve ancora essere approvata dal Senato e passare al vaglio del presidente della Repubblica, prevede la possibilità di punire, con una sanzione che da una multa può arrivare anche a tre anni di carcere, coloro che "pubblicamente e contro i fatti attribuiscono alla ...

RIFORMA PENSIONI/ Salvini : sulla Legge Fornero è passata la linea della Lega (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Salvini: sulla Legge Fornero è passata la linea della Lega. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 gennaio(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 15:02:00 GMT)

Netanyahu allo scontro con la Polonia : "La Legge sulla Shoah va cambiata". Ma Varsavia tira dritto : Il testo della legge sulla Shoah approvata da un ramo del parlamento polacco "va cambiata". La richiesta arriva dal premier Benyamin Netanyahu che avvisa: "non abbiamo alcuna tolleranza per la falsificazione della verità, per la riscrittura della storia o per la negazione dell'Olocausto". Ma la Polonia ha risposto picche: "non cambieremo nulla nella legge sull'Istituto per la memoria nazionale - ha scritto su twitter la portavoce del ...

Cosa prevede la controversa Legge della Polonia sulla Shoah : Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Chelmo, Belzec, Sobibor e Maidanek: sono i lager della Polonia occupata dal Terzo Reich. La legge in discussione prevede il divieto di dire che i campi di sterminio erano polacchi e pene a chi lega la Polonia ai crimini compiuti dai nazisti

Varsavia - la Legge sulla Shoah e l'ira di Netanyahu : Il Parlamento polacco, dominato dalla destra, ha adottato venerdì una legge che fissa una pena massima di tre anni di carcere per chiunque accusi Varsavia di complicità con i crimini nazisti o si riferisca ai campi di sterminio nazisti definendoli polacchi. Dopo la reazione di Israele, il presidente Duda ha promesso di esaminarla

Riforma pensioni/ Salvini contro Berlusconi sulla Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Salvini contro Berlusconi sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 gennaio(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:41:00 GMT)

Salvini-Berlusconi - è di nuovo scontro sulla Legge Fornero : Per le pensioni "resta quota 67 con poche eccezioni, non possiamo far saltare i conti" dichiara il cavaliere dalla pagine del Sole 24 Ore. La replica del segretario della Lega: "Va cancellata, patti chiari e amicizia lunga"

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigano ancora sulla Legge Fornero : La legge Fornero sulle pensioni fa litigare di nuovo Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.A innescare la miccia è un'intervista al Sole 24 ore del Cavaliere, che fa intendere di non volere cancellare la legge Fornero come invece vorrebbe fare il segretario della Lega Nord. Anticipare l'accesso alla pensione rispetto ai 67 anni attualmente previsti sarà possibile, con un governo di ...

Grazie a Jake - bimbo morto di cancro - il New Jersey cambia la Legge sulla cannabis terapeutica : Grazie a Jake, il governatore del New Jersey si è deciso a firmare un ordine esecutivo che permetterà un accesso più ampio alla cannabis terapeutica. Jake Honig, un bimbo di sette anni soprannominato «Jake il carro armato» per la sua grande forza d’animo, ha combattuto per cinque anni contro una rara forma di cancro alle ossa, il sarcoma di Ewing, che è stato in remissione per quasi tre anni prima di tornare. Domenica il bimbo è morto, ma la sua ...

Catanzaro/ Seminario promosso da Anci Calabria sulla Legge di bilancio (VIDEO) : Catanzaro/ Nel Municipio di Catanzaro si è svolto il Seminario promosso da Anci Calabria, in collaborazione con Ifel, la fondazione per la finanza e l'economia locale istituita in seno all'Anci nazionale nel 2006, per consentire ai sindaci calabresi di approfondire le opportunità offerte dalla Legge di bilAncio dello Stato 2018. In particolare sono ...

Molise : approvata la nuova Legge regionale sulla bonifica : Nel quadro tracciato dal vigente Accordo Stato-Regioni, anche il Molise si è dotato di una nuova legge sulla bonifica: la normativa, approvata dal Consiglio regionale, proietta i Consorzi di bonifica molisani in nuovi scenari di modernità ed efficienza amministrativa, candidandoli ad essere protagonisti nella programmazione, derivante dalle opportunità di strumenti quali, ad esempio, gli stanziamenti previsti dal Fondo per lo Sviluppo e la ...

Massimo D'Alema a Mezz'ora in più : "Non capisco la scelta di Emma Bonino". E attacca ancora sulla Legge elettorale : "È un inganno" : "Se nessuno vince, il presidente (della Repubblica ndr) sceglierà la personalità che possa raccogliere il maggior consenso politico. L'importante è che anziché fare inciuci ci si affidi alla corretta prassi elettorale". Lo ha detto Massimo D'Alema, ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3."Questa legge - ha aggiunto D'Alema - è un inganno: i maggiori partiti cercano di ...