Laura Pausini super ospite a Sanremo 2018 I fans della cantante pronti ad invadere la

Laura Pausini tra i super ospiti di Sanremo 2018 : Laura Pausini tornerà sul palco del Festival di Sanremo in veste di super ospite. La cantante ha annunciato che parteciperà all’edizione di quest’anno proprio la prima serata: sarà un grande inizio! [arc id=”157cb5be-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Laura farà ritorno a Sanremo esattamente 25 anni dopo la sua partecipazione in gara: era il 1993 quando la sua canzone “La solitudine” è entrata nella ...

Sanremo 2018 - Laura Pausini è la super ospite della prima serata : I capelli erano cotonati, la giacca era bianca e la voce non tradiva la minima emozione, potente ieri come oggi. Nel 1993 Laura Pausini conquistò, con La Solitudine, l’olimpo della musica italiana. Lo fece dal palco del Teatro Ariston di Sanremo dove, esattamente venticinque anni dopo, torna come super ospite della prima serata del Festival 2018, con l’amico Baglioni nella doppia veste di conduttore e direttore ...

Laura Pausini regina della musica italiana a Sanremo : Laura Pausinial Festival di Sanremo 2018: è la superospite confermata della prima sera e torna sul palco del Teatro Ariston dove iniziò la sua irresistibile ascesa, una carriera che l’ha trasformata in una star internazionale. E’ l’artista italiana più famosa al mondo. Lo testimoniano il numero di album venduti (ad oggi altre 70 milioni), i riconoscimenti internazionali che ha conquistato ma, sopra ogni cosa, a dimostrazione di tutto ...

Sanremo 2018 : Laura Pausini ospite super attesa. La sua storia al Festival di Sanremo : Laura Pausini è stata annunciata come super ospite a Sanremo 2018, nel 25° anniversario di La Solitudine la canzone che decretò il suo successo e la sua ascesa musicale nel campo discografico. Era il 1993 quando una timidissima Laura si presentò tra i Giovani di Sanremo e un orgoglioso Baudo la presentò al pubblico. Vinse con un grande consenso e da lì iniziò la carriera musicale della Pausini che l’ha portata anche a ben 4 nomination ai Latin ...