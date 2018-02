Land Rover Explore è uno smartphone rugged modulare che sarà presentato al MWC 2018

Jaguar Land Rover I-Pace : grandi promesse per il veicolo 100% elettrico : La Jaguar Landr Rover I-Pace, il primo veicolo interamente elettrico, promette performance di livello assoluto sia in termini di ricarica che di prestazioni stradali Grazie alla sua sportività, ...

La Land Rover fa 70 Da trono mobile della Regina a eroina femminista : In guerra ci sono momenti, giorni, situazioni in cui non si è ricchi né poveri, non si ha sesso, stato, lignaggio. Numero 230873 era stato abilitato a meccanico e autista di mezzi pesanti. Aveva insistito a lungo con la famiglia per rendersi utile durante gli ultimi mesi del conflitto e, benché restio, suo padre aveva dato il via libera. L'avrebbe voluta infermiera, assistente, segretaria, qualsiasi cosa, ma non un numero senza sesso né ...

Jaguar Land Rover - La Brexit porterà a tagli della produzione : 'Se a questo si aggiungono i timori sul futuro dei motori a benzina e diesel e la generale incertezza economica e politica globale, si comprende in modo chiaro perché l'industria stia riscontrando un ...

La favola del primo Land Rover : ritrovato - sarà restaurato : una vicenda molto bella, una favoletta automobilistica. Proprio alla vigilia dei festeggiamenti per il 70° della Casa, Land Rover potrà esibire - dopo un lungo e accurato restauro - il primo esemplare ...

Come prima-più di prima - a breve tornerà il Land Rover Defender tre e cinque porte : Dalla scomparsa del Defender, nel 2016, Land Rover non ha più un fuoristrada “puro e duro” da offrire nella sua gamma. Ma questa icona del fuoristrada tornerà presto, in una forma molto più moderna, anche se è ancora in fase di definizione. Sono molti gli esemplari “Muletti” visti girare per le strade di mezza Europa. Le camuffature portano a richiami di altri modelli, ma è chiaro sin da subito che sono falsi ...

Land Rover Defender torna per far concorrenza al Classe G : Una scelta originale che sembra puntare a far concorrenza alle ''special'' realizzate da Mercedes su base Classe G, altro veicolo iconico nel mondo off-road, di cui la nuova generazione è appena ...

Land Rover Works V8 - ultimo atto per la Defender" : ... accoppiato ad una trasmissione automatica ZF a 8 rapporti con modalità Sport; inoltre questa versione sarà dotata di freni maggiorati, un kit dedicato composto da speciali molle, ammortizzatori e ...

Jaguar Land Rover - Nuovi investimenti per la guida autonoma : Il Gruppo Jaguar Land Rover ha annunciato Nuovi investimenti mirati allo sviluppo dei futuri sistemi di guida autonoma. L'azienda britannica ha messo sul piatto tre milioni di dollari per finanziare le ricerche della start-up americana Voyage, ufficializzando anche la futura apertura di un centro ricerche in IrLanda.Software irLandesi e partnership americane. Sarà Shannon, una città dell'IrLanda occidentale famosa per la presenza di svariate ...

Defender Works V8 - 400 CV per i 70 anni della Land Rover : Sono ormai passati due anni da quando l'ultimo esemplare della Land Rover Defender è uscito dalle linee produttive di Solihull. La Casa britannica aveva infatti annunciato che, dopo oltre due milioni di esemplari venduti, la Defender sarebbe andata in pensione per lasciare spazio a una nuova generazione. Per celebrare i 70 anni del marchio, tuttavia, la Land Rover ha riportato in vita, seppur in serie limitata, il mito Defender, dotando i 150 ...

Jaguar Land Rover : nel 2018 a Shannon verrà aperto un centro sviluppo software da 20 milioni di sterline : Jaguar Land Rover a Shannon aprirà un centro di sviluppo software da 20 milioni di sterline che garantirà 150 posti di lavoro Credit: Shannon Property Group Jaguar Land Rover ha confermato che nel ...

Bufera in Cina - Richiamate 9 mila Jaguar Land Rover : ecco i motivi : Dal 19 gennaio verranno Richiamate dalla Cina quasi 9 mila Jaguar Land Rover a causa di alcuni difetti di fabbrica A partire dal 19 gennaio, Jaguar Land Rover China richiamerà 8.952 veicoli importati ...

Airbag difettosi : Jaguar Land Rover richiama 8952 veicoli : Jaguar Land Rover China richiamerà, a partire dal 19 gennaio, 8.952 veicoli importati nel 2013 della Jaguar XF fabbricati tra il 19 giugno 2012 e il 1 ° ottobre 2013 a causa di Airbag difettosi. Secondo quanto reso noto, i generatori di gas degli Airbag potrebbero rompersi quando gli Airbag si aprono, e potrebbero causare lesioni ai passeggeri. La casa automobilistica controllerà tutti i veicoli interessati e sostituirà gratuitamente le parti ...

Land Rover - Primi test invernali per la nuova Defender : La Land Rover ha per la prima volta portato allo scoperto un prototipo della futura Defender. Per il momento si tratta di un muletto camuffato con elementi di altri modelli del gruppo, ma appare evidente che il collaudo sia in realtà dedicato a una piattaforma inedita.Carrozzeria "fake". Le proporzioni sono decisamente insolite: il passo corto, la portiera posteriore praticamente virtuale, l'altezza da terra maggiorata e i pneumatici ...

Flotte aziendali - La nostra intervista a Fabrizio Falcombello (Jaguar Land Rover) : Questo momento di cambiamento viene però vissuto dal mondo business come un periodo in attesa di definizione, soprattutto per quanto riguarda le car policy delle grandi aziende che hanno maggiormente ...