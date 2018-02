La voce della Politica Cariello di Scanzano Viva | proposta agevolazioni per chi assume

La voce della Politica Presidente CIA a simposio Parlamento Europeo : Tutti - ha detto - dobbiamo essere impegnati nel delicato compito di salvaguardare l'ambiente, garantire la sostenibilità aziendale e fare nostri tutti i vantaggi che la scienza e la ricerca ci ...

La voce della Politica Tempa La Petrosa : 'Senise nelle mani dei Ministeri' : Altrettanto bisognosa di tutela risulta essere la nostra economia e quella di tutti i comuni interessati dal permesso Tempa La Petrosa, un intero territorio caratterizzato dall'agricoltura di qualità ...

La voce della Politica Presentate liste civica popolare-Lorenzin : ... non vogliamo fare una campagna elettorale promettendo l'impossibile, non vogliamo raccontare balle agli italiani, ma soprattutto attraverso 'civica popolare' si potranno dire alcuni sì: alla scienza,...

La voce della Politica Dal calcio alla politica : intervista a Salvatore Caiata : Salvatore Caiata è indiscutibilmente il lucano del momento: presidente del Potenza calcio che sta dominando il Girone H del campionato di Serie D; votato personaggio dell'anno nel sondaggio promosso ...

Davos : crescente influenza della "voce delle Cina" : Proprio come quanto affermato da John Ross, ex direttore del Dipartimento di politica economica e commerciale di Londra, a partire dallo scorso anno il discorso del presidente Xi Jinping ha ...

Sanremo : ecco i trucchi salva-voce dal medico della Scala : La veterana più attesa è Ornella Vanoni, 83 anni compiuti a settembre. Ma accanto alla ‘Cantante della Mala’, l’artista italiana che vanta la carriera in assoluto più longeva, saranno numerosi i ‘senior’ protagonisti dal 6 al 10 febbraio sul palco di Sanremo 2018 nella categoria dei Big: fra i vari gli ex Pooh Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – 66 anni il primo; 73 e 70 i componenti del duo ...

La voce della Politica Nominati i vertici della sanità lucana : La Giunta regionale ha deliberato in serata la nomina dei commissari straordinari in seno all'Azienda ospedaliera San Carlo e alle due aziende sanitarie provinciali di Matera e Potenza. A guidare il ...

Torino - indagato portavoce della sindaca Appendino per la proiezione della finale Juventus-Real Madrid a Parco Dora : Il portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino è indagato in un’inchiesta collegata ai fatti di piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Luca Pasquaretta è accusato di “invasione di terreni o edifici” e per il “deturpamento di cose altrui” per la proiezione su un maxi schermo della partita, lo scorso 3 giugno, al Parco Dora. Gli accertamenti sulla proiezione in ...

