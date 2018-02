La ripresa dell'economia globale sostiene il bilancio di DowDupont : L'Amministratore Delegato Andrew Liveris ha spiegato che tali risultati sono il frutto del miglioramento dell'economia globale.

Shell fa il pieno di utili grazie alla ripresa delle quotazioni di gas e petrolio : Teleborsa, - La ripresa dei prezzi del petrolio e del gas fanno lievitare i profitti di Royal Dutch Shell . Il colosso petrolifero anglo-olandese ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto ...

Basket - Serie A : Martin - re della ripresa. Alle 20.45 Varese-Milano : Seconda giornata di ritorno di Serie A con tanti spunti, in attesa del derby di questa sera , ore 20.45, diretta su Eurosport 2 ed Eurosport player, tra Varese ed Olimpia Milano. ultimo zero - In ...

Le virtù della ripresa che sopravvivono al Qe : Durante la crisi dell’euro negli anni 2011-2012, l’area della moneta unica è finita in un “doom loop”, un circolo vizioso in cui alcune banche deboli, ubicate in paesi oppressi da...

Libri - il 2017 segna l'anno della ripresa : Teleborsa, - Il 2017 segna l'anno della ripresa per il mercato del libro. E si chiude con un risultato importante per il settore nel suo complesso: +5,8% sull'anno precedente, pari a 1,485 miliardi di ...

Caffè - cornetto e cena fuori : la ristorazione motore della ripresa. Nel 2017 spesi 83 miliardi : Sole o pioggia, cinque milioni di italiani ogni giorno fanno la colazione al bar. Non rinunciano al maritozzo, al cornetto, alla granita con 'briosce' se siciliani, al Caffè col cicchetto di grappa se ...

Consumi - è la ristorazione il volano della ripresa : (Teleborsa) - La ristorazione, con 41 miliardi di euro di valore aggiunto , è il settore trainante della filiera agroalimentare italiana, più importante di Agricoltura e Industria Alimentare. Bar e ...

IEG - conti in forte crescita. Cagnoni : "Frutto della ripresa - nessuna leva specifica" : "Questo ci induce a ritenere che c'è stato un ciclo economico per tutto il paese che ha avuto un comportamento tutto sommato positivo", conclude facendo cenno alla ripresa dell'intera economia ...

Rallenta la ripresa economica : nel 2018 persino la Grecia meglio dell'Italia : La ripresa economica Rallenta: i numeri diffusi oggi dall'Ufficio studi della CGIA di Mestre parlano chiaro. Sebbene il peggio sia alle nostre spalle, la ripresa economica consolidatasi nel 2017 (+ 1,5 per cento...

Conti pubblici - la ripresa e lo spettro dell’austerità competitiva : di Walter Paternesi Meloni Ha fatto notizia in tempi recenti la modesta ripresa del Pil italiano, che nel 2017 dovrebbe attestarsi al +1,5% su base annua e per il quale si prevede una crescita dell’1,8% nel 2018 (dati Istat). Non ha fatto altrettanto notizia a seguito della crisi del 2007/08 – se non per alcuni attenti osservatori tra cui Montella e Mostacci (2015) su Economia e Politica – l’introduzione da parte delle autorità europee di un ...

Francesca Michelin : la dura ripresa dopo la fine della sua ultima storia : La vita privata di Francesca Michelin: la difficile ripresa dopo la fine di una storia d’amore La voce e il talento di Francesca Michelin hanno da diverso tempo conquistato il cuore e l’affetto dei suoi fan. dopo l’esperienza ad X Factor la cantante è cresciuta e la sua vita adesso la racconta con la musica. […] L'articolo Francesca Michelin: la dura ripresa dopo la fine della sua ultima storia proviene da Gossip e Tv.