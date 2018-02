: RT @Corriere: Caserta, la professoressa vuole interrogarlo. Studente 17enne la sfregia col coltello - Flavio23581721 : RT @Corriere: Caserta, la professoressa vuole interrogarlo. Studente 17enne la sfregia col coltello - NotizieIN : La Prof vuole interrogarlo, la sfregia - nonvotorenzi : La buona scuola - Lando51 : #LaBuonaScuola...Caserta, la prof vuole interrogarlo Lo studente la sfregia con un coltello....calci in culo e a z… - BulliedNotAlone : Sempre meglio. Addirittura con un coltello in classe. Lucy -

Uno studente di 17 anni dell'Istituto Ettore Majorana di Santa Maria a Vico nel Casertano tra lo sconcerto dei compagni di classe ha sferrato un fendente alla guancia della suaessoressa di Italiano, Franca Di Blasio, di 58 anni. Ricoverata in ospedale è stata giudicata guaribile in 15 giorni. Il giovane si trova in stato di fermo nella caserma dei carabinieri.L'aggressione sarebbe scattata alla richiesta dellaessoressa diper poter alzare la media dei voti per i suoi precedenti scarsi risultati.(Di giovedì 1 febbraio 2018)