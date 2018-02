"La procura di Perugia ha aperto un'inchiesta sui pm romani per la telefonata Renzi-De Benedetti". Lo rivela il Fatto : La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per capire se i pm romani abbiano commesso omissioni o comportamenti che integrino ipotesi di reato nelle indagini sulla telefonata tra Matteo Renzi e Carlo De Benedetti. Lo riporta il Fatto Quotidiano, dove si legge:Il Fatto è in grado di rivelare che la procura perugina – dopo l'esposto presentato da Elio Lannutti, presidente onorario dell'Adusbef, oggi candidato per il M5S – ha ...