La maternità surrogata è realtà e va normata Polemiche sulla frase della Boldrini

Il sindaco non riconosce il bimbo nato in Spagna con maternità surrogata : È già stato ribattezzato "il bambino senza documenti". Si chiama Juan ed è nato in Spagna grazie alla maternità surrogata il 27 dicembre scorso. Le sue "mamme" sono originarie di Perugia, ma residenti a Barcellona, dove vivono col loro "figlio fantasma".A quasi un anno, il piccolo si è ritrovato - suo malgrado - al centro di un caos burocratico. La Spagna, infatti, riconosce l'utero in ...

maternità surrogata - la Corte Costituzionale apre di fatto una nuova strada : È una sentenza importante quella con cui la Corte Costituzionale – nel relativo silenzio dei giornali e degli organi di stampa – ha, sia pur con prudenza, aperto alla possibilità che sia considerata madre di un bambino nato da utero in affitto la donna che non lo ha partorito, ma cercato intenzionalmente e poi cresciuto. Chiariamo: i giudici non sono stati chiamati, in questo caso dalla Corte d’appello di Milano, a giudicare ...

maternità surrogata - la Corte Costituzionale apre di fatto una nuova strada : È una sentenza importantissima, quella con cui la Corte Costituzionale – nel relativo silenzio dei giornali e degli organi di stampa – ha di fatto aperto, con motivazioni di straordinario interesse e modernità, alla possibilità che la madre “affettiva” di un figlio nato con la Maternità surrogata possa di fatto diventare la sua madre effettiva. L’argomentazione fondamentale non riguarda però né la madre surrogata, ...

maternità surrogata - Consulta : “Il giudice sempre tenuto a valutare interesse della verità e quello del minore” : Dovranno scegliere tra la verità e l’interesse di un bambino i giudici della corte d’Appello Civile di Milano che avevano sollevato una questione di costituzionalità sull’articolo 263 del codice civile che regola l’impugnazione del riconoscimento per effetto di veridicità. La Consulta infatti non accolto l’eccezione anche se, leggendo la sentenza depositata, ha indicato una strada da percorrere. La storia è ...

maternità surrogata/ Corte Costituzionale : il figlio può essere tolto a chi ricorre all'utero in affitto : Maternità surrogata, la sentenza della Corte Costituzionale: il figlio può essere tolto a chi ricorre all'utero in affitto (ma può anche essere lasciato). Il caso e i dubbi(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 18:24:00 GMT)

maternità surrogata - la Consulta : il minore non sia tolto in automatico ai genitori : Il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale concepito mediante surrogazione di Maternità è sempre tenuto a valutare comparativamente l'interesse alla verità e l'interesse del minore. È quanto si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 272, depositata oggi (relatore Giuliano Amato), con la quale la Corte afferma che anche nell'azione prevista dall'articolo 263 del ...

maternità surrogata - perché molte lesbiche italiane non sono d’accordo con Arcilesbica : Si è concluso da qualche giorno il congresso di Arcilesbica, una delle associazioni del variegato universo Lgbt, che rappresenta una parte delle lesbiche italiane e, nello specifico, quelle che si riconoscono nel legame con un certo tipo di femminismo. Si tratta di una realtà esclusivamente femminile, dunque, è a torto considerata speculare a Arcigay che invece include uomini e donne, di qualsiasi orientamento e identità sessuale. L’esito del ...

Perché Arcilesbica è contraria alla maternità surrogata : Dopo un anno di dibattito interno, l’8° Congresso Nazionale di Arcilesbica con una sicura maggioranza ha individuato il piano di attività per il prossimo futuro: promozione di una discussione a tutto campo su adozioni per single e coppie dello stesso sesso, lotta contro la lesbofobia, l’omofobia e la transfobia e rifiuto del modello di società neoliberale, con una opposizione netta alla maternità surrogata (Gpa) Perché riduce a cosa ...