La maestra scriveva squola | licenzata dal Ministero

: RT @Agenzia_Ansa: - mrobinu : RT @Agenzia_Ansa: - TViweb : Accade in provincia di Venezia ---> #scuola #buonascuola - giorgiocerutti : Licenziata la maestra che scriveva scuola con la q - Tiscali Notizie - SerinoSerena : RT @Agenzia_Ansa: - nonsonobiondo : RT @Agenzia_Ansa: -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 1 febbraio 2018) "" e "sciaquone". Ma anche le doppie spesso sbagliate. Sono stati i "campanelli d'allarme" che hanno spinto i genitori di degli alunni di una scuola elementare di Santa Maria di Sala (Venezia) a protestare contro una, arrivando persino a non mandare i figli a scuola per otto giorni consecutivi. In quell'occasione avevano scioperato persino le maestre di altre classi.Così la preside ha indagato e, come racconta La Nuova Venezia, ha deciso di cacciare la docente che nell'anno scolastico 2015-2016 insegnava in due classi prime, per un totale di 39 studenti. La decisione è arrivata, tra l'altro, dopo varie segnalazioni e un provvedimento disciplinare perché laaveva fatto uscire una bimba senza l'autorizzazione dei genitori. Inoltre durante le proteste erano dovuti intervenire persino ...