La lotta all' evasione Record di incassi

Fisco - “nel 2017 con la lotta all’evasione recuperati 20 - 1 miliardi”. Ma 6 - 5 arrivano dalla rottamazione delle cartelle : “Il quadro tracciato è incoraggiante“, esulta Pier Carlo Padoan. “Il sentiero stretto sta portando i frutti attesi. La riscossione è in crescita, non è un fenomeno una tantum, ma strutturale”. Nel 2017, ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, l’attività di recupero dell’evasione fiscale ha portato nelle casse dell’Erario 20,1 miliardi, un aumento del 5,8% rispetto al 2016 quanto il risultato si era fermato a 19 ...

Berlusconi a Pallotta : «Segua il mio esempio e stia vicino alla Roma» : Lotito? «Sono stato lieto di accoglierlo in Forza Italia e mi attendo da lui impegno appassionato e proposte non solo su calcio e lo sport» L'articolo Berlusconi a Pallotta: «Segua il mio esempio e stia vicino alla Roma» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

2017 anno record nella lotta all'evasione : recuperati oltre 20 miliardi di euro : oltre 20 miliardi di euro sono stati riportati nelle casse dello Stato grazie all'attività di recupero dell'evasione fiscale svolta nel 2017 da parte dell'Agenzia delle entrate. Di questi, 11 derivano ...

Juventus - Chiellini : 'Noi e il Napoli diversi - sarà lotta fino alla fine. Per il mio rinnovo è tutto fatto' : Soddisfatto Giorgio Chiellini, che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "E' stata una vittoria importante - ha detto il difensore bianconero -, perché Bergamo è un campo difficile ...

Giappone - dietro l’ammodernamento della flotta c’è la caccia alle balene. Ma per “scopi scientifici” : La caccia continua. Il Giappone sarebbe sul punto di ammodernare la propria flotta di baleniere. Due indizi, in questo caso, fanno una prova. Il primo: l’agenzia della pesca, organizzazione afferente al ministero dell’agricoltura, delle foreste e delle risorse marine, ha richiesto al governo l’inserimento di circa 900mila euro nel budget annuale per uno studio sul futuro della pesca commerciale di balene. Lo studio prenderà in considerazione ...

Facebook : lotta alle fake news in vista delle elezioni politiche in Italia Video : Anche #Facebook scende in campo nella lotta alle #fake news, e lo fa in occasione delle prossime elezioni politiche Italiane del 4 marzo. Dopo i sospetti sulle attivita' di disinformazione condotte attraverso i social media durante la campagna elettorale per le elezioni americane, la societa' di Mark Zuckenberg ha deciso di correre ai ripari per evitare analoghe interferenze nel corso dell'appuntamento elettorale Italiano. Come Facebook ...

