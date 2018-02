Kirsten Dunst aspetta un bambino : In queste ore hanno cominciato a diffondersi alcune voci secondo cui l’attrice Kirsten Dunst sarebbe incinta. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma un servizio fotografico realizzato dall’attrice per una campagna di Rodarte sembrerebbe togliere ogni dubbio visto il “pancione” esibito. Da mesi solo ipotesi Da tempo si sospettava la gravidanza dell’attrice ma nessuno ne aveva avuto la certezza. Ad accrescere i dubbi il fatto che da settimane la ...

Mona Lisa smile in tv : una storia tutta al femminile con Julia Roberts - Kirsten Dunst e Julia Stiles : ... canale 27 del digitale terrestre, alle 21:10, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale . Mona Lisa smile: cast e curiosità Il film è ispirato a una storia ...

UPDISE DOWN/ Info streaming e trailer del film con Kirsten Dunst in onda su Rai 4 ( 31 dicembre 2017) : Upside DOWN, il film fantastico in onda su Rai 4 a partire dalle ore 21.00. Scritto e diretto da Juan Solanas, nel cast ci sono Kirsten Dunst, Jum Sturgess e Timothy Spall. (31 dicembre)(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 20:04:00 GMT)

Kirsten Dunst È INCINTA / Jesse Plemons diventa papà - in primavera i due si sposeranno ad Austin : KIRSTEN DUNST è INCINTA, Jesse Piemons regala all'attrice il suo primogenito. In primavera i due si sposeranno ad Austin, con l'abito che sarà curato da Rodarte Kate e Laura Mulleavy.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 07:43:00 GMT)