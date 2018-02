Kate e William arrivano in Norvegia

Kate Middleton e il principe William hanno arredato casa all’Ikea : Se per la tua casa o per la tua cameretta hai scelto dei mobili low cost, sei in buona compagnia: anche Kate Middleton e il principe William hanno contenuto le spese in fatto di arredamento! Il duca e la duchessa di Cambridge hanno rivelato, in occasione della visita a Stoccolma, di aver fatto shopping all’Ikea per i mobili della loro casa a Kensington Palace. Lo ha raccontato Marcus Engman, il capo design dell’azienda di ...

Kate e William - Victoria e Daniel : il futuro (della monarchia) siete voi : Un giorno William, 35 anni, siederà sul trono. E Victoria, 40, farà altrettanto. Il primogenito di Carlo d’Inghilterra e Diana ha sposato l’ex borghese Kate Middleton sua coetanea. La primogenita di re Carl Gustav di Svezia e della regina Silvia è andata a nozze con l’ex personal trainer Daniel Westling, di un paio d’anni più grande. Entrambi sono l’immagine «più patinata» delle rispettive monarchie. Su di loro è ...

"Mobili Ikea nelle stanze dei figli di Kate e William". La rivelazione che i reali avrebbero fatto al designer del marchio : Immaginate di essere invitati ad un esclusivo brunch nella dimora del Duca e dalla Duchessa di Cambridge. Sorpresa incredibile, questa, ma ancor più sorprendente forse sarebbe riconoscere tra i mobili di Kensington Palace in legno pregiato, tra i cassettoni e gli ampi armadi specchiati e i tavolini con il set da tè, una semplice libreria Ikea. Perfettamente incastrata nell'angolo tra due mura, unaBilly in legno di ciliegio ...

Principessa Charlotte : primo giorno di asilo per la figlia di Kate Middleton e del Principe William : Qualche mese fa, il fratello George aveva iniziato le scuole elementari: oggi è toccato alla Principessa Charlotte affrontare il primo giorno di asilo! The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The image features on Their Royal Highnesses' Christmas card this year. The photograph shows The Duke and Duchess of Cambridge with their two children at Kensington Palace. It was taken earlier ...

Principessa Charlotte : William e Kate si sono assicurati che non perda il posto in linea di successione : Kate Middleton e il Principe William avevano annunciato lo scorso settembre di aspettare il terzo Royal Baby. Il fratellino del Principe George e della Principessa Charlotte dovrebbe nascere ad aprile 2018: se fosse un maschio cambierebbe qualcosa nella linea di successione al trono, per la secondogenita? Ti spieghiamo tutto nel video! [arc id=”13121fa2-e03d-4c8a-bd83-371dbdea0bfd”] Come hai visto, la Principessa Charlotte ...

Sulla scrivania della Regina manca la foto di William e Kate : Un'imperdonabile svista o un intenzionale ostracismo? Sulla scrivania dalla quale la Regina Elisabetta ii D'Inghiltera ha rivolto ai sudditi gli auguri di buon natale mancava la fotografia di William e Kate.Ai tabloid inglesi non è sfuggita naturalmente la stupefacente assenza dell'immagine del secondo in linea di successione al trono e di sua moglie, incinta del terzo figlio.La scrivania e il camino sono zeppi di fotografie: quella della ...

Sulla scrivania della regina manca la foto di William e Kate : Un'imperdonabile svista o un intenzionale ostracismo? Sulla scrivania dalla quale la regina Elisabetta ii D'Inghiltera ha rivolto ai sudditi gli auguri di buon natale mancava la fotografia di William e Kate.Ai tabloid inglesi non è sfuggita naturalmente la stupefacente assenza dell'immagine del secondo in linea di successione al trono e di sua moglie, incinta del terzo figlio.La scrivania e il camino sono zeppi di fotografie: quella della ...

Gli utenti di Twitter hanno trovato un errore nella foto di Natale di William e Kate : colpa di Photoshop? : Un sorriso smagliante, degli abiti impeccabili, i due figli piccoli che sembrano tanto vivaci quanto adorabili: c'è tutto nella foto ufficiale con cui i duchi di Cambridge augurano buon Natale alla nazione affinché i sudditi di Sua Maestà siano contenti. Peccato, però, che immediatamente dopo il rilascio della cartolina di Kensington Palace su Twitter si sia fatta sempre più insistente una domanda: dov'è ...

Il primo Natale reale di Meghan Markle : Kate e William hanno una soluzione per farla sentire a proprio agio : Meghan Markle è la prima fidanzata di un reale inglese a potersi sedere al tavolo con la Regina Elisabetta per festeggiare il Natale. Un privilegio ma anche un'esperienza molto impegnativa per la promessa sposa del Principe Harry: ma Kate Middleton e il Principe William hanno pensato a una soluzione per metterla a proprio agio. Scoprila nel video! [arc id=”d9bc14b8-1b48-4c56-be5c-21820b5aeae3″] Il Principe ...

Kate Middleton e William : in posa per Natale insieme ai figli George e Charlotte : ... immortalati dal fotografo Chris Jackson, i protagonisti appaiono felici e radiosi ma c'è un dettaglio che non è sfuggito ai principali tabloid del mondo. Anzi, due Il Principe William d'Inghilterra ...

William e Kate con i piccoli George e Charlotte : ecco la foto di Natale della famiglia reale : Kate, William, George e Charlotte. La famiglia reale al completo nella foto natalizia nuova di zecca diffusa proprio in queste ore. “Nuova di zecca” si fa per dire, perché lo scatto sembra risalire a prima della gravidanza di Kate. Tutti vestiti con dettagli azzurri a fare da filo conduttore, la foto piace molto ai tanti fan di Kate e William. I quattro sono belli e sorridenti, ma ad attirare l’attenzione è come sempre il ...

William e Kate fanno ufficialmente gli auguri di Natale alla nazione - ma Kate non ha la pancia (e c'è un perché) : Mamma, papà e i due figlioletti piccoli che ridono spensierati: uno scatto di famiglia che scalderebbe i cuori di chiunque e che infonde un indubbio senso di protezione e tranquillità. Non è un caso, allora, che la Royal Family abbia scelto una foto simile - con Kate, William, George e Charlotte - per augurare ufficialmente buone feste ai sudditi britannici, dando l'idea di una famiglia (e quindi, per estensione, di una ...

William e Kate augurano il Natale con una cartolina : Kate Middleton e il marito, il Principe William augurano a tutti Buon Natale… via social. Sul profilo Twitter di Kensigton Palace infatti è apparsa la cartolina di auguri della famiglia reale. Nella foto, firmata da Chris Jackson e scattata a inizio anno, prima della terza gravidanza della Duchessa di Cambridge ci sono anche i due figli, i piccoli George e Charlotte. Intanto la famiglia reale si prepara a trascorrere le feste a ...

Ritratto di famiglia in blu per il Natale di William e Kate - : Come ogni anno la famiglia dei duchi di Cambridge si è riunita in un tenero Ritratto natalizio, in cui la smorfia di Charlotte ruba la scena al piccolo George