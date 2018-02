Juventus | Alex Sandro | ' Sono nella squadra giusta per vincere'

Calciomercato Juventus - dalla Francia : 'Alex Sandro vuole il Psg' : PARIGI (Francia) - Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus nella prossima finestra di mercato. L'interesse del Psg è ormai noto ma a dare un'ulteriore prova di un suo trasferimento in Francia è 'Le ...

Juventus - Allegri sorride : Buffon - Alex Sandro e Khedira in gruppo : TORINO - La Juventus è tornata ad allenarsi in vista della trasferta di campionato contro il Chievo Verona , in programma sabato sera al 'Bentegodi'. Chi è il miglior allenatore del mondo? Ecco la top ...

PAGELLE / Juventus-Genoa (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Alex Sandro non c’è (Serie A) : PAGELLE Juventus Genoa (1-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. Ai bianconeri basta un gol di Douglas Costa per superare il Grifone: ottima partita del brasiliano e di Benatia(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:12:00 GMT)

Calciomercato Juventus - la cessione eccellente di giugno sarà Alex Sandro : il punto : La Juventus in questo Calciomercato di gennaio ha lavorato solo per il futuro, per la prossima estate. I bianconeri hanno gettato le basi per chiudere l’affare Emre Can a parametro zero e in giornata incontreranno nuovamente il Cagliari per parlare dell’attaccante nordcoreano classe ’98 Han e di Barella, con l’intento di bruciare la concorrenza e bloccare i due giocatori in vista di giugno. Da qualche anno a questa parte, ...

Juventus - mercato e Mondiale : Alex Sandro - muoviti! : E che ha portato in pochi mesi Alex Sandro dall'etichetta di papabile miglior interprete al mondo nel suo ruolo all'aperto ballottaggio con il pimpante Asamoah ammirato nella seconda parte di 2017. L'...

Juventus - rivoluzione terzini : in estate addio a Lichtsteiner - Asamoah e Alex Sandro : Juventus, rivoluzione terzini: in estate addio a Lichtsteiner, Asamoah e Alex Sandro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, rivoluzione terzini- Non solo Emre Can. La Juventus guarda attentamente al futuro anche in ottica difensiva. Secondo le ultime analisi di mercato, e dopo alcune valutazione della dirigenza juventina, i bianconeri sarebbero pronti a ...

Calciomercato Juventus/ News - ritorno di fiamma per Alexis Sanchez (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie sul club allenato da Massimiliano Allegri: ritorno di fiamma per l'esterno cileno dell'Arsenal Alexis Sanchez che piace anche al Manchester United.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 03:25:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Alex Sandro spiazza i bianconeri : la decisione del brasiliano e la strategia di ‘Madama’ : Calciomercato Juventus – Qualche settimana fa Marotta e Paratici hanno avuto un summit con Alex Sandro e il suo entourage ricevendo rassicurazioni circa la volontà di rimanere in bianconero almeno fino a giugno per poi lasciare l’Italia in estate. Il brasiliano, però, negli ultimi giorni sembra aver cambiato idea: l’ex Porto ha chiesto di andare via già a gennaio, spiazzando la dirigenza juventina e confermando che i rapporti ...