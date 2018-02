Juve | spunta una big dall' estero per Pellegrini

Calciomercato Juventus/ News - spunta l'idea Ferreira-Carrasco per l'attacco (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: spunta a sorpresa il nome di Yannick Ferreira-Carrasco in uscita dall'Atletico Madrid, sostituirà Juan Cuadrado?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:56:00 GMT)

Calciomercato Juve - spunta Carrasco dell'Atletico : Un giorno speciale per uno dei simboli dei bianconeri nel mondo, che in queste ore sta ricevendo migliaia di auguri da parte di compagni di squadra, avversari, colleghi, società, ma soprattutto dai ...

Calciomercato Juventus - Asamoah non rinnova : spuntano Inter e Roma : TORINO - A meno di ripensamenti improvvisi, Kwadwo Asamoah sembra orientato a non rinnovare il contratto con la Juventus, che scadrà il prossimo giugno. Il laterale ghanese, già lo scorso agosto a un ...

Juventus - spunta il nome di Cavani - : Protagonista in Francia con la maglia del PSG, Cavani, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe tornare in Italia. L'ex di Napoli e Palermo potrebbe diventare un obiettivo di mercato, per la prossima estate, della Juventus. Ultimamente ai ferri corti con Neymar, l'attaccante del ...

Juventus - spunta il nome di Cavani : Protagonista in Francia con la maglia del PSG , Cavani, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe tornare in Italia. L'ex di Napoli e Palermo potrebbe diventare un obiettivo di mercato, per la prossima estate, della Juventus. Ultimamente ai ferri corti con Neymar , l'attaccante del ...

Mercato Juve gennaio 2018 - spunta Ozil : Ma nel frattempo, Madama starebbe valutando un altro affare gratis, sempre dall'Inghilterra e sempre per un calciatore della Germania campione del Mondo in carica.

Juventus alla tedesca - spunta un altro campione del mondo - : Il poker potrebbe essere servito con il più forte di tutti, il terzo campione del mondo del quartetto: Mesut Ozil. Il centrocampista offensivo è in scadenza di contratto con l'Arsenal e deciso a ...

Juventus - incontro con la Sampdoria : spunta Torreira. Serviranno 25-30 milioni di euro : Juventus, incontro con la Sampdoria: spunta Torreira. Serviranno 25-30 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, incontro CON LA Sampdoria- La Juventus ha messo gli occhi su Torreira. Il piccolo centrocampista della Sampdoria ha stregato Allegri e la dirigenza bianconera. Senso della posizione, polmoni, tecnica individuale e geometrie da top ...

Calciomercato Juventus/ News - spunta Consigli per la porta (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: André Gomes, calciatore di proprietà del Barcellona, ha chiesto di essere ceduto e Allegri vigila(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Juventus - spunta Ozil : il tedesco si svincolerà in estate - ma c’è anche lo United : Juventus, spunta Ozil: il tedesco si svincolerà in estate, ma c’è anche lo United Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, spunta Ozil- La Juventus starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Memut Ozil. Il trequartista tedesco, in scadenza di contratto con l’Arsenal, si svincolerà a parametro zero già a partire ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Torino : granata spuntati. Diretta tv - orario - le notizie live (Coppa Italia) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Torino: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel derby della Mole per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 15:49:00 GMT)

Juventus-Marchisio - aria d’addio : poco spazio - ora spunta l’America : Juventus-Marchisio, aria d’addio: poco spazio, ora spunta l’America Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Marchisio- Potrebbe esser giunta al capolinea la storia d’amore tra la Juventus e Claudio Marchisio. Dopo il brutto infortunio della passata stagione, il centrocampista continua a non trovare spazio nelle idee tattiche di Allegri. ...

Milan - Romagnoli nel mirino della Juventus. E spunta anche l’Inter : Milan, Romagnoli nel mirino della Juventus. E spunta anche l’Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Romagnoli NEL mirino della Juventus. E spunta anche L’INTER – Alessio Romagnoli è una delle poche note liete del Milan degli ultimi anni. Arrivato in rossonero nel 2015 per volere di Sinisa Mihajlovic, il centrale classe 1995 ha sempre ...

Probabili formazioni Olympiacos-Juventus - De Sciglio la spunta su Rugani per sostituire Chiellini : Massimiliano Allegri sembra aver fatto le sue scelte per la formazione della Juventus che questa sera affronterà l’Olympiacos Pireo nell’ultimo match della fase a gironi della Champions League di calcio. Fuori causa Chiellini, dovrebbero dare forfait anche Buffon e Pjanic, come annunciato in conferenza stampa. Tra i bianconeri Mandzukic rientra, ma dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre il tecnico livornese non rinuncia a Higuain, ...