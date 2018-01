Joseph Kennedy III | il democratico che sfida Trump

: Trump rappresenta in tutto e per tutto l’idea di Stati Uniti che gli ambienti frequentati dall’ultimo rampollo di c… - HSHaroldStark : Trump rappresenta in tutto e per tutto l’idea di Stati Uniti che gli ambienti frequentati dall’ultimo rampollo di c… - pennadireve : Chi è Joseph P. Kennedy III: il nuovo rivale di Donald Trump - Quotidianinet : Chi è Joseph P. Kennedy III: il nuovo rivale di Donald Trump #politica #esteri... - SebastianoPapa1 : RT @SebastianoPapa1: @AmandiOnAir @RepJoeKennedy @joekennedy @TheDemocrats @HouseDemocrats @JFKLibrary #KENNEDY una famiglia che non ha mai… - SebastianoPapa1 : @AmandiOnAir @RepJoeKennedy @joekennedy @TheDemocrats @HouseDemocrats @JFKLibrary #KENNEDY una famiglia che non ha… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) «I bulli possono mettere a segno un colpo. Possono magari lasciare un segno. Mai però nella storia degli Stati Uniti sono riusciti ad abbattere lo forza e lo spirito di un popolo unito in difesa del proprio futuro».III parlava a tutti mentre il presidente degli Stati Uniti Donaldpronunciava il Discorso sullo Stato dell’Unione. https://twitter.com/RepJoe/status/958549067616964608 I democratici hanno scelto unper fare la replica all’atteso intervento del comandante in capo. Lo hanno scelto per il nome, ma non solo: l’ultima stella politica della famigliaha un curriculum che va oltre il cognome che porta, e posizioni progressiste all’interno del partitoche ne fanno l’opposto di. Nato a Brighton, sobborgo di Boston, in Massachusetts, il 4 ottobre del 1980, è figlio dell’ex deputatoPatrickII ...