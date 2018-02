Jeremias Rodriguez torna single e punta al trono di Maria De Filippi

Jeremias Rodriguez si è fidanzato? Sui Instagram spunta una ragazza : Nuova fidanzata per Jeremias Rodriguez? Su Instagram stories l’argentino pizzicato insieme ad una ragazza Volti più o meno noti del mondo dello spettacolo ormai usano principalmente i social per comunicare con i propri fan. Le foto e i video pubblicati da questi ultimi, però, spesso rivelano agli utenti molto più di quanto i diretti interessati […] L'articolo Jeremias Rodriguez si è fidanzato? Sui Instagram spunta una ragazza ...

Jeremias Rodriguez di nuovo single : pronto a rivedere Aida Yespica : Jeremias Rodriguez e la fidanzata Sara si sono lasciati: lui pronto a rivedere Aida Yespica È ufficiale: Jeremias Rodriguez e la fidanzata Sara si sono lasciati per l’ennesima volta. A farlo sapere il fratello di Belen, ospite di Casa Signorini. A causa di alcuni problemi non del tutto chiari, i due hanno deciso di prendere strade […] L'articolo Jeremias Rodriguez di nuovo single: pronto a rivedere Aida Yespica proviene da Gossip e ...

Jeremias Rodriguez nuovo tronista di Uomini e Donne? "Ho sempre detto no - però adesso..." : Il nuovo tronista di Uomini e Donne sarà Jeremias Rodriguez? Dopo il Grande Fratello VIP, il fratello di Cecilia e Belen potrebbe approdare nel fantastico mondo di Maria De Filippi. Potrebbe? Vorrebbe. Sarebbe soltanto l'ennesimo personaggio noto a sedere sul trono Classico, quindi non ci sarebbe di che stupirsi se Jeremias diventasse tronista, peccato che già solo il pensiero di vederlo a Uomini e Donne ha scatenato commenti a non finire sui ...

Jeremias Rodriguez : ‘Io e Stefano De Martino non ci siamo più parlati’ : “Con Stefano De Martino? Non ci siamo più parlati”: così Jeremias Rodriguez parla del ballerino e suo ex cognato. Il fratello di Belen è stato ospite de Il sabato italiano nella puntata in onda il 20 gennaio su Rai1 (QUI il video da 00:01:47). Intervistato da Eleonora Daniele il giovane ha confidato che con Stefano i rapporti si sono interrotti, anche se non c’è mai stata una lite: Non ho avuto più rapporti, mi ha dato la cosa ...

