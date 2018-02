Italiani in pensione più tardi | ma con assegni previdenziali più pesanti

In pensione a 71 anni - allarme sulle proiezioni per gli Italiani Video : Gli italiani andranno in pensione a 71 anni. E’ ancora un tema caldo l’adeguamento dell’eta' pensionabile all’aspettativa di vita, che vedra' gli italiani andare in pensione a 67 anni a partire dal 2019 , che ecco arrivare un documento dell’#ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico alla quale aderiscono 35 Paesi, tra cui l’Italia, secondo il quale i giovani italiani che si affacciano ora al mondo del lavoro potranno ...

Ocse - ventenni Italiani andranno in pensione a 71 anni : In pensione a 71 anni e 2 mesi. È la prospettiva per il ventenne italiano che ha iniziato a lavorare nel 2016, se avrà una carriera lavorativa senza interruzioni e se saranno applicate le attuali regole. Il calcolo è dell'Ocse, che registra l'età di ritiro dal lavoro più alta dopo quella dei danesi che dovranno attendere fino ai 74 anni, ben sopra la media dei paesi industrializzati, stimata attorno a 65,5 ...