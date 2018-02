Isola dei Famosi | squalifiche | complotti e nuove scintille all' Isola 13

Isola dei famosi 2018 : l'ex tronista di Uomini e Donne squalificato? : Secondo le ultime indiscrezioni, la produzione del reality di Mediaset sta esaminando il materiale video disponibile per verificare se i fatti si sono verificati, nel caso in cui dai video dovesse risultare quanto detto in puntata, Francesco Monte rischierebbe seriamente di essere squalificato dal reality. Per chi non fosse al corrente della situazione, nella seconda punta dell'edizione 2018 dell'Isola dei famosi, l'ex pornostar ungherese Eva ...

Isola dei Famosi 2018 : il MOIGE interviene sul caso Monte. L’ex tronista rischia il carcere? : Isola dei Famosi 2018: il MOIGE interviene sul caso della droga di Francesco Monte e le cose si mettono decisamente male per L’ex tronista di Uomini e Donne. Vediamo un pò cosa è successo stavolta. Francesco Monte accusato dal MOIGE Il MOIGE, Movimento Italiano Genitori a tutela del pubblico televisivo si è mosso e come si legge in un post Facebook stanno monitorando la situazione al fine di fare chiarezza sulla vicenda “droga” ...

L'Isola dei Famosi - Mercedes svela la verità : 'ecco perché mia madre ha parlato' Video : ''L'Isola dei Famosi 2018'' [Video]in questi giorni ha vissuto una vera e propria bufera mediatica. Infatti, tutti i giornali ed emittenti televisive hanno parlato dello scontro avvenuto in diretta alL'Isola tra #Eva Henger e #Francesco Monte. Quest'ultima infatti, durante la sua eliminazione dal gioco ha rivelato una pesante accusa nei confronti dell'ex tronista di ''Uomini e Donne'': ''Francesco hai portato la droga''. Naturalmente, la ...

Francesco Monte squalificato per droga?/ Il pianto disperato con la "sua" Paola (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte sarà squalificato per droga dall'Isola dei Famosi 2018? Mara Venier lancia benzina sul fuoco: "Sono tutti coinvolti, tutti sapevano, nessuno ha parlato!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 08:09:00 GMT)

Stefano De Martino/ L'inviato è promosso o bocciato? Il pubblico si spacca! (Isola dei famosi 2018) : Stefano De Martino è il nuovo inviato dell’Isola dei famosi 2018, ma le sue performance in video continuano a dividere l’opinione dei fan. Ecco perché..(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 05:34:00 GMT)

Isola dei Famosi : squalifiche - complotti e nuove scintille all'Isola 13 : Isola dei Famosi 2018: aria tesa in Honduras tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti. Cecilia ha accusato l'ex gieffina e Pupa di voler solo mettere zizzania tra i naufraghi. Cecilia attacca: 'Sei un fenomeno da baraccone, mi vergognerei a girare con te'. Francesca Cipriani, in tutta risposta, dopo averlo già fatto in diretta lunedì scorso subito dopo la fine delle nomination, ribatte: 'Davanti alle telecamere cambiate tutti atteggiamento, ...

Isola dei Famosi 2018/ Guerra tra Cecilia Capriotti e Francesca Cipriani : Paola si schiera con l'ex pupa : Isola dei Famosi 2018, atmosfera tesa tra i naufraghi: scoppia la Guerra tra Cecilia Capriotti e Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto si schiera con l'ex pupa.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:35:00 GMT)