Isola dei Famosi | Jonathan Kashanian in lacrime | Vorrei avere un figlio

Isola dei Famosi 2018 : Paola asciuga le lacrime di Francesco Monte : Ancora tristezza sul volto di Francesco ma per fortuna che accanto a lui c'è Paola

Francesco Monte squalificato per droga?/ L'ex tronista rischia molto di più (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte sarà squalificato per droga dall'Isola dei Famosi 2018? Mara Venier lancia benzina sul fuoco: "Sono tutti coinvolti, tutti sapevano, nessuno ha parlato!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 15:38:00 GMT)

Isola dei Famosi : Lory Del Santo fa una rivelazione su Marco Ferri : Lory Del Santo racconta un curioso retroscena su Marco Ferri de L’Isola dei Famosi La tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi è iniziata da poco più di 10 giorni, e i naufraghi sono già riusciti a catalizzare l’attenzione del pubblico a casa. E tra loro ad aver fatto molto discutere in queste ore è stato indubbiamente Marco Ferri. Il motivo? La regista della famosa serie web The Lady Lory Del Santo ha rilasciato ...

Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ Video : "Mi aspetto di approfondire la conoscenza" (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto ha parlato per la prima volta di Francesco Monte durante un confessionale andato in onda recentemente all'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:48:00 GMT)

“Non si è regolato!”. Isola dei Famosi - ancora bufera su Francesco Monte. La naufraga è una furia dopo la diretta - proprio quella dello scandalo della droga. Si sfoga a mente lucida ed ecco che esce da quella bocca : Isola dei Famosi: Francesco Monte ancora nel mirino. Sembra proprio non esserci pace per quello che è stato definito ‘il pezzo da novanta’ di questa 13esima edizione del reality, già travolto dallo scandalo droga che, dopo la denuncia del Moige all’ambasciata honduregna di Roma, è tutt’altro che affievolito. Ma Eva Henger, che ha accusato l’ex tronista in diretta e poi è stata eliminata dal gioco al televoto, ...

FRANCESCA CIPRIANI/ Isola dei Famosi 2018 - la showgirl finge? Ecco le perizie psichiatriche : FRANCESCA CIPRIANI star all'Isola dei Famosi 2018 e nel mirino dei suoi colleghi che continuano ad affrontarla e offenderla. Ecco cosa è successo alla ex gieffina in Honduras(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:11:00 GMT)

FRANCESCO MONTE SQUALIFICATO PER DROGA?/ Mercedesz Henger torna all'attacco (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE sarà SQUALIFICATO per droga dall'Isola dei Famosi 2018? Mara Venier lancia benzina sul fuoco: "Sono tutti coinvolti, tutti sapevano, nessuno ha parlato!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:42:00 GMT)

Isola dei Famosi - la figlia di Eva Henger : "Mia madre ha parlato di Monte in quel modo per fatti del passato" : Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno addirittura tirato fuori fatti privati dell'attrice a luci rosse, fatti che in passato l'hanno fatta parecchio soffrire. Per questo motivo, la ...

LA SIGNORA DELLA PELLICCETTA/ Video - trash ‘trionfa’ da Caserta a Barbara D’Urso : futuro a L’Isola dei Famosi? : La SIGNORA con la PELLICCETTA "scagnata" sbarca a Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso: Video DELLA sfuriata trash in outlet a Caserta e trionfo in diretta tv. futuro pronto all'Isola dei Famosi? (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:38:00 GMT)

Isola dei Famosi : tra Francesca Cipriani e Cecilia insulti e parolacce Video : L'#Isola dei Famosi 2018 non sta certo brillando per l'eleganza dei protagonisti e per il loro savoir-faire: se la vicenda di Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana [Video] lascia abbastanza basiti e preoccupati, visto che in Honduras ci sono pene di svariati anni di carcere per quel che riguarda le droghe, non mancano mai litigi a suon di urla e parolacce tra i naufraghi. Anzi, come spesso accade - impossibile negarlo - ...

Isola dei famosi 2018 : l'ex tronista di Uomini e Donne squalificato? Video : Secondo le ultime indiscrezioni, la produzione del reality di Mediaset sta esaminando il materiale Video disponibile per verificare se i fatti si sono verificati, nel caso in cui dai Video dovesse risultare quanto detto in puntata, #Francesco Monte rischierebbe seriamente di essere squalificato dal reality. Per chi non fosse al corrente della situazione, nella seconda punta dell'edizione 2018 dell'Isola dei famosi, l'ex pornostar ungherese Eva ...

Isola dei Famosi 2018 : spuntano le perizie psichiatriche di Francesca Cipriani : La madre di Francesca rende note le relazioni psichiatriche della figlia, affetta da ansia e depressione.

Isola dei Famosi 2018 - la figlia di Eva Henger : “L’indignazione di mia madre per la marijuana ha a che fare con un fatto che riguarda la nostra famiglia” : Mercedsz Henger corre in difesa della madre Eva che durante la diretta di lunedì sera dell’Isola dei Famosi ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana nell’albergo dove i concorrenti vengono radunati prima di essere portati sull’Isola. Le affermazioni di Eva hanno dato il via a molte polemiche in rete e anche a un indagine di Mediaset. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Spy, Mercedsz spiega: ...

Daniele Bossari verso un nuovo programma dopo l’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: arriva un nuovo progetto per Daniele Bossari? Omaggiato da Mara Venier e da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari sembra essere una delle rivelazioni dell’Isola dei Famosi 2018. Il trionfatore del Grande Fratello Vip 2 ha conquistato il pubblico del reality di Canale5 con i suoi modi gentili e il racconto onesto dei momenti difficili vissuti dopo il boom di popolarità degli anni ’90. Ora per il compagno di Filippa ...