Isola dei famosi 2018 | l' ex tronista di Uomini e Donne squalificato?

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Secondo le ultime indiscrezioni, la produzione del reality di Mediaset sta esaminando il materiale video disponibile per verificare se i fatti si sono verificati, nel caso in cui dai video dovesse risultare quanto detto in puntata, Francesco Monte rischierebbe seriamente di esseredal reality. Per chi non fosse al corrente della situazione, nella seconda punta dell'edizionedell'dei, l'ex pornostar ungherese Eva Henger ha accusato l'exdidi aver portato droga sull'e di aver fumato marijuana quando erano tutti insieme nella villetta. Infatti, dopo quanto detto dalla Henger, la produzione del reality così come la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all'utilizzo di qualsiasi sostanza illecita da parte dei concorrenti del programma, in quanto per Mediaset vige il principio che tutti i naufraghi del programma ...