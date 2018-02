Isola dei famosi 2018 | l' ex tronista di Uomini e Donne squalificato?

Isola dei Famosi : tra Francesca Cipriani e Cecilia insulti e parolacce Video : L'#Isola dei Famosi 2018 non sta certo brillando per l'eleganza dei protagonisti e per il loro savoir-faire: se la vicenda di Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana [Video] lascia abbastanza basiti e preoccupati, visto che in Honduras ci sono pene di svariati anni di carcere per quel che riguarda le droghe, non mancano mai litigi a suon di urla e parolacce tra i naufraghi. Anzi, come spesso accade - impossibile negarlo - ...

Isola dei Famosi 2018 : spuntano le perizie psichiatriche di Francesca Cipriani : La madre di Francesca rende note le relazioni psichiatriche della figlia, affetta da ansia e depressione.

Isola dei Famosi 2018 - la figlia di Eva Henger : “L’indignazione di mia madre per la marijuana ha a che fare con un fatto che riguarda la nostra famiglia” : Mercedsz Henger corre in difesa della madre Eva che durante la diretta di lunedì sera dell’Isola dei Famosi ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana nell’albergo dove i concorrenti vengono radunati prima di essere portati sull’Isola. Le affermazioni di Eva hanno dato il via a molte polemiche in rete e anche a un indagine di Mediaset. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Spy, Mercedsz spiega: ...

Daniele Bossari verso un nuovo programma dopo l’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: arriva un nuovo progetto per Daniele Bossari? Omaggiato da Mara Venier e da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari sembra essere una delle rivelazioni dell’Isola dei Famosi 2018. Il trionfatore del Grande Fratello Vip 2 ha conquistato il pubblico del reality di Canale5 con i suoi modi gentili e il racconto onesto dei momenti difficili vissuti dopo il boom di popolarità degli anni ’90. Ora per il compagno di Filippa ...

Isola dei Famosi 2018 - lite tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti : “Sei una vipera” - “Tu un fenomeno da baraccone” : Una lite tutta al femminile tiene banco all’Isola dei Famosi e anche oggi la dose di trash per chi è appassionato del genere è servita, calda e fumante. Protagoniste Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti che hanno dato vita a un acceso battibecco. Il motivo? Francesca Cipriani dice di non poterne più della gente che davanti dice una cosa e dietro le telecamere ne dice un’altra, riferendosi in particolare alla Capriotti. “Di te ...

Droga all'Isola dei famosi : tutta la verità Video : Nella puntata del 29 gennaio 2018 Eva Henger ha accusato il naufrago #Francesco Monte di aver violato il regolamento del reality, facendo utilizzo di Marijuana. Si apre così la seconda puntata dell'Isola dei famosi [Video], vediamo qualche dettaglio in più. Eva contro Francesco: 'ha fumato sull'isola' 'Ha portato la Droga nel programma' sostiene Eva in diretta, dichiarazione che ha spiazzato tutti, naufraghi e studio. Alessia Marcuzzi in ...

Isola dei Famosi - furibonda lite tra Cipriani e Capriotti : "Mi vergogno a starti vicino" : Gli animi all' Isola dei Famosi si stanno scaldando e non poco, dopo la furibonda lite tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi , è arrivato il turno di Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti. Reduce da una ...

Isola dei Famosi - furibonda lite tra Cipriani e Capriotti : Mi vergogno a starti vicino : Gli animi all'Isola dei Famosi si stanno scaldando e non poco, dopo la furibonda lite tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi, è arrivato il turno di Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti.Reduce da una settimana piuttosto difficile, fatta di attacchi di panico e svenimenti, Francesca Cipriani non ha preso tanto bene il fatto che i suoi compagni di squadra abbiano deciso di lasciarla nell'Isola del peggiore. Così la tensione ha iniziato a ...

L’Isola dei famosi : Stefano De Martino ringrazia Maria De Filippi : Stefano De Martino grato a Maria De Filippi per l’Isola 13 Andrà in onda lunedì prossimo alle 21.25 su Canale5 la terza puntata de L’isola dei famosi. In queste prime due settimane di gioco gli imprevisti non sono mancati per Alessia Marcuzzi in studio e per Stefano De Martino in Honduras. L’inviato dell’Isola 13 ha infatti dovuto mettere ordine in Palapa, annullando la prova ricompensa a seguito di alcune irregolarità. ...

Francesco Monte - cosa rischia dopo la denuncia per la droga all'Isola dei Famosi : Francesco Monte denunciato dal Moige per la presunta droga , nello specifico marijuana, introdotta all' Isola dei Famosi prima che i concorrenti dessero effettivamente inizio al reality. Francesco ...

