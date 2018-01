: iReplace & Frog One, una soluzione mirata al cliente - MaurizioMurgia : iReplace & Frog One, una soluzione mirata al cliente - MaurizioMurgia : iReplace & Frog One, una soluzione mirata al cliente - evyna : iReplace & Frog One, una soluzione mirata al cliente - - IReplaceTorino : Nel 2018 più smartphone, meno tablet e mercato PC stabile - iReplace_IT : Cerchi il meglio in tutto ciò che fai? Scegli gli accessori iReplace. Il meglio a portata di mano. ???? Scopri la lin… -

Leggi la notizia su laragnatelanews

(Di giovedì 1 febbraio 2018), smartphoneOne, Centro Assistenza e Prodotti di alta qualità… Forse questo Marchio ancora non è noto ai più. La “I” davanti al nome “i-Replace” potrebbe indurre a confusione. Non si tratta di qualcosa riconducibile a Cupertino, però si tratta di Smartphone. C’è una nuova realtà in diverse città d’Italia e anche in Europa che ha come logo questa Ranocchia che si occupa di manutenzione, accessori e di uno smarphone di fascia economica. i-Replace nasce come un sistema organizzato per l’assistenza degli smartphone di tutte le marche. Da un’idea di due fratelli Lucio e Roberto Mazzone, dalla assistenza online, per permettere ai clienti di trovare i migliori pezzi di ricambio oppure la riparazione presso i propri Centri per tutti i dispositivi informatici, in breve tempo hanno creato una vera e propria rete di ...