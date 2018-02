“Io a letto con lui Ma ha dormito…” La vip ‘inguaia’ il naufrago Lei | che non ha

: RT @paganrunes: sotto l'intervista di vogue a donatella versace ho letto un commento di un americano che: "ah, ma quindi si dice versace e… - psivche : RT @paganrunes: sotto l'intervista di vogue a donatella versace ho letto un commento di un americano che: "ah, ma quindi si dice versace e… - rosario7319 : @LaBtgdelGiallo @lanavediteseoed @Contornidinoir @angelo_cennamo @ElisaToscano2 @SandroVeronesi @CasaLettori… - lauscorner : RT @paganrunes: sotto l'intervista di vogue a donatella versace ho letto un commento di un americano che: "ah, ma quindi si dice versace e… - sunshineklossy : RT @paganrunes: sotto l'intervista di vogue a donatella versace ho letto un commento di un americano che: "ah, ma quindi si dice versace e… - gaiaghe : RT @paganrunes: sotto l'intervista di vogue a donatella versace ho letto un commento di un americano che: "ah, ma quindi si dice versace e… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Addominali di granito, viso d’attore e, dicono, dotato anche di buona cultura. Ladies and Gentlemen ecco a voi Marco Ferri, che di famoso avrà solo il cognome, figlio di Riccardo storico difensore dell’Inter e delle Nazionale (nonché medaglia di bronzo ai mondiali di Italia ’90) ma che, puntata dopo puntata, si sta costruendo uno spazio tutto suo. La sua fisicità non è passata inosservata e su di lui si è espressa anche Lory De Santo che ha conosciuto Marco Ferri dieci anni fa, gli fu presentato da un amico: “Mi colpì molto – racconta al settimanale – All’epoca era ancora meglio di ora”. Lo chiamò per trascorrere un weekend a Cannes in occasione del Festival del cinema, era stata invitata da un amico con la sua fidanzata e non voleva andare sola. Ferri accettò: “Siamo partiti in auto e lui ha guidato per 5 ore. Arrivati in Costa Azzurra, abbiamo scoperto che l’unica camera ...