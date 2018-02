Inversione poli magnetici | cos’è | quando succederà e con quali conseguenze

: RT @Vitellozzo: Quest'anno si verificherà l'inversione dei poli: tutti dichiareranno di votare Berlusconi perché si vergognano di dire che… - niccord88 : RT @Vitellozzo: Quest'anno si verificherà l'inversione dei poli: tutti dichiareranno di votare Berlusconi perché si vergognano di dire che… - 16dicembre1899 : RT @Vitellozzo: Quest'anno si verificherà l'inversione dei poli: tutti dichiareranno di votare Berlusconi perché si vergognano di dire che… - AngeloDark3 : RT @attivitasolare: A proposito del Campo Magnetico Terrestre. #CampoMagneticoTerrestre #dinamo #elettricità #inversione #poli https://t.co… - LuigiLucato : RT @attivitasolare: A proposito del Campo Magnetico Terrestre. #CampoMagneticoTerrestre #dinamo #elettricità #inversione #poli https://t.co… - animal0613 : RT @segnidalcielo: Registrate “Anomalie nel Campo Magnetico della Terra”. Imminente Inversione dei Poli potrebbe portare un Blackout Planet… -

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Il polo magnetico sta spostandosi e un’intensa attività nel nucleo della Terra potrebbe presagire un suo ribaltamento a sud. Tempeste di raggi cosmici e venti solari e blackout colpirebbero il pianeta qualora si indebolisse – come sta avvenendo in zone dell’America meridionale e settentrionale – il campo magnetico che lo avvolge. Non è il copione di un film apocalittico. Sono gli scenari estremi di un fenomeno conosciuto e studiato dagli scienziati. Il campanello d’allarme è però suonato a causa dell’accelerazione dello spostamento e del misterioso indebolimento del campo magnetico di circa il 15% in soli 200 anni. Per la Terra è uno scudo essenziale alla protezione della biosfera, altrimenti farebbe la fine di Marte invivibile a causa dei raggi cosmici e UV (e assenza di acqua). Nell’ipotesi che il polo magnetico dovesse rovesciarsi, le ...