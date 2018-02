Inter | Rafinha e Lopez non bastano | rabbia dei tifosi contro Suning

Inter - Spalletti : "Pastore? Ne parliamo... Rafinha jolly - sta bene e mi ha sorpreso" : uno di quei giocatori che la società ha sentito, con i direttori ne stiamo parlando". Interpellato da PremiumSport alla vigilia della trasferta contro la Spal, Luciano Spalletti non si nasconde e apre ...

Inter - Spalletti : 'Torniamo a vincere. Pastore? Un gran giocatore'. Convocato Rafinha : 'Dopo aver trovato il pareggio con la Roma, ci siamo accontentati e non mi è piaciuto. Siamo nelle condizioni di dover fare assolutamente dei risultati per raggiungere l'obbiettivo, non ci si può ...

Inter - Spalletti : "Ho fiducia in questa Inter. Rafinha e Lopez già pronti" : Luciano Spalletti vuole risultati subito, la vittoria manca da quasi due mesi ma l'allenatore toscano non perde la fiducia nella sua Inter: "La fiducia è contagiosa, così come la sfiducia. Ho visto ...

Inter - Spalletti svela tutto : il ‘caso’ Ramires - Pastore - la situazione Nagatomo e la condizione di Rafinha : Conferenza di vigilia per Luciano Spalletti. L’Inter domani sarà impegnata nel lunch match con la Spal. I nerazzurri non vincono da molto, troppo tempo e per rimanere aggrappati al treno Champions non possono fallire. Queste le dichiarazioni del tecnico di Certaldo: “Abbiamo bisogno di questi punti e i giocatori ne avvertono l’esigenza più di me, a prescindere dal nome dei nostri avversari. I gol dei centrocampisti? Stiamo ...

Inter - Adriano in esclusiva : 'Rafinha un top - e quell'incontro con Mourinho...' : Da Rio con amore. Per una squadra a cui è legatissimo. Per un allenatore Special che ha da poco festeggiato 55 anni. Parla Adriano Leite Ribeiro: di Inter, di Mourinho. "Auguri Mourinho! Una persona ...

Rafinha : 'Inter - ti porto in Champions' : ROMA - Indosserà la maglia numero 8 (' Mi piace, mi ha sempre portato fortuna anche con la nazionale olimpica ') e arriva con l'intenzione di ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa Inter . Il ...

Inter - Rafinha si presenta/ L'ex Barcellona : Spalletti mi prova al centro e quel ricordo blaugrana di Icardi : Inter, Rafinha si presenta: L'ex Barcellona svela che Luciano Spalletti lo sta provando al centro e inoltre rivela anche alcuni ricordi vissuti con Mauro Icardi nella cantera blaugrana.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Inter - Rafinha si presenta : “avrò la numero 8 - sono pronto per giocare” : Indossera’ la maglia numero 8 (“Mi piace, mi ha sempre portato fortuna anche con la nazionale olimpica”) e arriva con l’intenzione di ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa Inter. Il nuovo acquisto nerazzurro, il brasiliano Rafinha, oggi ha risposto live alle domande dei tifosi su Facebook, Twitter, Inter TV e dalla Cina, chiarendo, prima di tutto, che l’infortunio ormai e’ alle spalle e che e’ ...

Rafinha : "Convinto dal progetto Inter" : 'Mi sento bene, ho voglia di giocare. In quel momento difficile ho avuto la vicinanza della famiglia e degli amici. Bisognava dare il massimo il massimo ed essere forti; può capitare a tutti ma è ...

Rafinha - la fretta di prendersi l’Inter : Rafinha, la fretta di prendersi l’Inter Rafinha, la fretta di prendersi l’Inter Continua a leggere L'articolo Rafinha, la fretta di prendersi l’Inter sembra essere il primo su NewsGo.

Inter - la presentazione di Rafinha : “Sto bene - voglio giocare. Ritrovo Icardi dieci anni dopo” : Inter, la presentazione di Rafinha: “Sto bene, voglio giocare. Ritrovo Icardi dieci anni dopo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, LA presentazione DI Rafinha – E’ stato il giorno della presentazione di Rafinha con l’Inter. Il brasiliano ex Barca ha risposto alle domande dei tifosi via Facebook e poi mediate ...

Inter - Rafinha : 'Spalletti mi ha sorpreso. Che feeling con Icardi!' : MILANO - 'Mi sento bene, ho voglia di giocare. In quel momento difficile, ho avuto la vicinanza della famiglia e degli amici. Bisognava dare il massimo il massimo ed essere forti; può capitare a tutti ...

Inter - Rafinha : "Infortunio passato - ho voglia di derby" : "Avevo tanta voglia di venire qui, per fortuna è andato tutto per il meglio". Esordisce così Rafinha Alcantara, neo acquisto dell'Inter, presentato ai tifosi con una diretta social. "Icardi è il primo ...

Inter - Rafinha : "Ho studiato con Icardi. Infortunio passato - ho voglia di derby" : "Avevo tanta voglia di venire qui, per fortuna è andato tutto per il meglio". Esordisce così Rafinha Alcantara, neo acquisto dell'Inter. "Icardi è il primo con cui ho parlato. Abbiamo studiato e ...