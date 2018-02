Inter | Icardi infortunato decide di darci un taglio

Inter - giallo Icardi-Wanda Nara : indizi dalla storia su Instagram : Nella giornata di ieri si è conclusa la finestra invernale del calciomercato, l’Inter non è riuscita a piazzare il colpo in entrata, è mancato il sussulto finale, regalare un calciatore al tecnico Luciano Spalletti in grado di fare la differenza. Ma gli ultimi giorni ha tenuto banco il caso Icardi, in particolar modo non si placano le voci su un possibile futuro dell’attaccante in Spagna ed esattamente al Real Madrid, c’è già ...

Piero Ausilio - Inter su Pastore?/ Il ds : “L’operazione era impossibile - su Icardi invece…” : Piero Ausilio, Inter su Pastore? Il ds: “Mai stata una trattativa, non c’erano le condizioni”. Il direttore sportivo nerazzurro parla del mancato arrivo del Flaco(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:19:00 GMT)

Retroscena Verdi - dietro il “no” al Napoli c’è l’Inter! In estate via anche Icardi : La sessione invernale del calciomercato si è conclusa da poco ore ma già si pensa all’estate e alle possibili mosse in vista della prossima stagione. In particolare sui quotidiani in edicola questa mattina vengono anticipati i probabili movimenti dell’Inter che ha chiuso il mercato di gennaio senza il colpo a centrocampo tanto invocato da Spalletti. ‘Repubblica’ svela che i nerazzurri starebbero già sondando il terreno ...

Inter - Ausilio svela tutto : Brozovic - l’infortunio di Icardi ed il futuro dell’attaccante : L’Inter ha concluso il calciomercato senza il sussulto finale, delusione tra i tifosi nerazzurri che si aspettavano sicuramente di più dalla dirigenza. Nel frattempo torna a parlare Ausilio: “Brozovic? Non c’è mai stata una trattativa perché non c’era un sostituto all’altezza, solo una manifestazione d’Interesse da parte di un club. Spalletti punta su di lui, il croato è un calciatore di spessore ...

Centrifuga Inter : Icardi ko e Suning non spende : La Centrifuga Inter torna a girare all'impazzata. Basta una crisi di risultati, per rimettere in discussione tutto. E quando gira male, gira proprio male. Non è mai stata dimostrata fino in fondo, ma quando la testa non è libera, ne risente il fisico. Prendete Mauro Icardi. Lunedì sera verga un messaggio social criptico: «Poter dire addio è crescere». Bufera mediatica, le voci sul Real Madrid che diventano realistiche e ...

Calciomercato Inter - il resoconto di Ausilio : da Pastore ad Icardi - Pinamonti e le cessioni : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso senza il colpo finale a centrocampo. Lisandro Lopez e Rafinha sono quindi gli unici due acquisti messi a segno dai nerazzurri in questo gennaio. Il direttore sportivo dei meneghini, Piero Ausilio, ha tirato le somme ai microfoni dei cronisti presenti all’esterno della sede nerazzurra: “E’ stato fatto quel che si poteva. Siamo sempre stati sinceri nel dire che ...

Infortunio Icardi - il report medico dell’Inter con l’esito degli esami strumentali : Infortunio Icardi – “Mauro Icardi si è sottoposto questo pomeriggio ad esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia destra. La condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate nei prossimi giorni”. Questo il report medico apparso sul sito ufficiale dell’Inter in merito alle condizioni di Mauro Icardi che quasi ...

Allarme Inter - il ct argentino : 'Icardi tentato dal Real Madrid' : È bastato un tweet di Mauro Icardi per mandare in fibrillazione il mondo Inter. Quel ' chau chau ' , 'ciao ciao', , ha agitato i tifosi e continua a tener banco, nonostante le smentite. La società nerazzurra infatti ha spiegato che non c' è attualmente nessuna ...

