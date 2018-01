Inter | Ausilio | Pastore? Trattativa mai nata E piovono offese su Zhang

Calciomercato Inter/ News - Il ds Ausilio commenta le mosse della società (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il ds Piero Ausilio commenta le mosse della società per questa finestra appena conclusa.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 23:09:00 GMT)

Calciomercato Inter - il resoconto di Ausilio : da Pastore ad Icardi - Pinamonti e le cessioni : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso senza il colpo finale a centrocampo. Lisandro Lopez e Rafinha sono quindi gli unici due acquisti messi a segno dai nerazzurri in questo gennaio. Il direttore sportivo dei meneghini, Piero Ausilio, ha tirato le somme ai microfoni dei cronisti presenti all’esterno della sede nerazzurra: “E’ stato fatto quel che si poteva. Siamo sempre stati sinceri nel dire che ...

Inter-Pastore - Ausilio e Sabatini chiudono la porta Video : La telenovela che vede nel ruolo di protagonista principale Javier Pastore, nuove puntate proprio quando sembrava chiusa con l'arrivo all'Inter di Rafinha [Video]. Ad un certo punto sembrava che il sogno di mercato nerazzurro potesse concretizzarsi, il tutto sarebbe passato dalla cessione di Brozovic [Video] che, unita a quella di Joao Mario al West Ham, avrebbe portato alle casse la necessaria liquidita' entro la prossima estate. Un prestito ...

Calciomercato Inter - Ausilio e Sabatini fanno un punto : le ultime novità su Pastore : Calciomercato Inter – Al termine del summit andato in scena nella sede dell’Inter, Ausilio e Sabatini sono stati Intercettati dai microfoni di ‘Tmw’. Incalzati dalle domande dei giornalisti presenti, i due dirigenti nerazzurri hanno fatto un punto sul mercato. Queste le dichiarazioni di Ausilio: “Non ci sono novità su Pastore ne su nessun altro. Sul giocatore del PSG non ci sono le condizioni: nè per noi, né per ...

Calciomercato Inter - il ds Ausilio fa il punto sulle trattative in corso : le ultime novità : Calciomercato Inter – Inter, il ds Ausilio ha parlato oggi delle trattative di Calciomercato dei nerazzurri prima della gara contro la Spal della squadra di Spalletti. Interpellato da PremiumSport, Ausilio ha dichiarato: “Pastore? Sapete più voi di quanto in realtà i fatti dimostrano. A parte il piacere di sapere che Pastore vede l’Inter come opportuntà. Fra noi e lui c’è feeling ma fra il dire e il fare ci passa il PSG che è titolare del ...