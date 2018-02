Insulti a Trump | negato visto a Maradona

Steve Bannon cacciato da Breitbart dopo gli Insulti a Trump : Steve Bannon è stato cacciato da Breitbart per aver parlato male di Donald Trump . L'ex consigliere del presidente – ha annunciato il sito dell'alt right americana - lascerà la sua posizione di presidente esecutivo di Breitbart News. A spingere per il suo allontanamento è stata soprattutto Rebekah Mercer, una delle principali finanziatrici del sito. La decisione è arrivata dopo la pubblicazione di commenti ...

Pianti - Insulti e paranoia. Ora Bannon spara a zero su Trump : Che tra il presidente Trump e Steve Bannon, prima stratega della Casa Bianca e poi reietto, non corresse buon sangue non era ormai più un mistero per nessuno. Ma se rimanevano dei dubbi su quanto l'uomo dell'alt-right avrebbe potuto o voluto rivelare sull'amministrazione americana, a fugarli ci ha pensato la pubblicazione di Fire and Fury: inside the Trump White House, memoir scritto con Michael Wolff e di cui molti dettagli sono ...