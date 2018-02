Instagram | arriva la programmazione dei post

Instagram - nelle Storie arrivano le gif : Adesso, fra i vari adesivi ed emoji a disposizione delle proprie Storie su Instagram, ci sono anche le amatissime gif animate. Anzi, per dirla con precisione, si tratta di sticker animati. L’app di condivisione videofotografica ha appena rilasciato ufficialmente questo tipo di decorazioni per le sue cronache effimere, utilizzate da oltre 300 milioni di utenti ogni mese. LEGGI ANCHEInstagram, come nascondere le foto senza eliminarle Ci sono ...

Instagram come Whatsapp : arriva l'ultimo accesso degli utenti Video : #Instagram sta continuando a sviluppare la sua sezione di messaggistica con una nuova funzione che ha gia' debuttato in applicazioni popolari come Facebook Messenger e Whatsapp [Video]. Dalla schermata dei #messaggi diretti, delle persone che hai to o con cui hai gia' chattato in precedenza ora è possibile vedere l'ultimo accesso. La nuova opzione Mostra stato attivita' è abilitata di default all'interno delle impostazioni di Instagram. Puoi ...

Instagram come Whatsapp : arriva l'ultimo accesso degli utenti : Instagram sta continuando a sviluppare la sua sezione di messaggistica con una nuova funzione che ha già debuttato in applicazioni popolari come Facebook Messenger e Whatsapp. Dalla schermata dei messaggi diretti, delle persone che hai seguito o con cui hai già chattato in precedenza ora è possibile vedere l'ultimo accesso. La nuova opzione "Mostra stato attività" è abilitata di default all'interno delle impostazioni di Instagram. Puoi scegliere ...

Instagram : Arriva La Funzione “Mostra lo stato di attività” Per Vedere L’orario Dell’Ultimo Accesso : Instagram inizia a mostrare lo stato di attività nei messaggi Direct: si può Vedere l’orario dell’ultimo Accesso su Instagram, come su Facebook e WhatsApp Instagram “Mostra lo stato di attività”: cosa è? Come funziona? A cosa serve? Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha […]

Boom dello shopping online - l’ispirazione per gli acquisti arriva via Instagram e Pinterest : Boom dello shopping online, l’ispirazione per gli acquisti arriva via Instagram e Pinterest Boom dello shopping online, l’ispirazione per gli acquisti arriva via Instagram e Pinterest Continua a leggere L'articolo Boom dello shopping online, l’ispirazione per gli acquisti arriva via Instagram e Pinterest sembra essere il primo su NewsGo.

LEVANTE CONTRO ARISA/ Video lite su Instagram - ma arriva il colpo di scena : "È tutto uno scherzo!" : LEVANTE CONTRO ARISA: Video. “Perché mi copi?”. La replica: “Non fare la str...a. Questo è girl power?”. Tutti i dettagli della faida scoppiata sui social tra le due cantanti(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 23:25:00 GMT)

Whatsapp - arriva una interessante 'collaborazione' con Instagram? Ecco perché Video : Tempo di aggiornamenti per quanto riguarda uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti #Smartphone: parliamo ovviamente di #Whatsapp che, insieme a Telegram ed a Messenger di Facebook, è una delle applicazioni più utilizzate sui dispositivi mobili. Gia' nel 2017 abbiamo assistito a diverse novita' promosse dagli sviluppatori di Whatsapp, come ad esempio la possibilita' di registrare i messaggi vocali senza tener ...

Instagram - arriva l'ultima novità - ecco i post raccomandati Video : È uno dei social network più utilizzati dagli utenti che navigano su internet e dopo l'acquisto da parte di Mark Zuckerberg, ideatore e fondatore di #facebook, è diventato uno dei più apprezzati: parliamo di #Instagram. Questo social valorizza maggiormente le immagini anche se grazie, alle introduzioni come lo stories o le funzioni come boomerang, è diventato di largo uso anche per quanto riguarda la registrazione dei Video. E proprio come ...