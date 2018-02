Infarto e ictus | una mutazione ne aumenta il rischio

Infarto e ictus : individuato un fattore di rischio molto pericoloso : Gli studi nel campo della cardiologia non smettono di approfondire le ricerche per scoprire quali siano i maggiori fattori di rischio, e la loro incidenza, che scatenano negli uomini due 'fenomeni' molto frequenti, l'ictus e l'Infarto. Nel dettaglio, gli esperti spesso hanno sottolineato la complessità del presentarsi dei problemi cardiaci molte volte conseguenza di una serie di cambiamenti in soggetti il cui quadro clinico, nella maggioranza ...

Infarto e ictus : scoperto un nuovo fattore che aumenterebbe il rischio fino al 50% : Problemi come Infarto e ictus rientrano senza dubbio tra le principali cause di morte di milioni di persone nel mondo, ed è proprio per prevenire cose del genere che la ricerca scientifica ha da tempo identificato numerosi fattori di rischio che possono contribuire ad aumentare le probabilità di affrontare questi problemi nel corso della propria vita. Esistono tuttavia casi particolari in cui persone apparentemente sane perdono la vita a causa ...

Scoperto un nuovo grave fattore di rischio per Infarto e ictus : Si chiama in sigla CHIP , acronimo di Clonal Hematopoiesis of indeterminate potential - emopoiesi clonale di potenziale indeterminato, e secondo molti è la più importante scoperta in campo ...

L’età della prima mestruazione e della menopausa legate a un maggiore rischio di Infarto e ictus : Un vasto studio condotto da Sanne Peters, del George Institute for Global Health, presso la University of Oxford, su dati della Biobank britannica e pubblicato sulla rivista Heart, ha rilevato che avere la prima mestruazione prima dei 12 anni è collegabile a maggior rischio di infarto e ictus in età adulta, mentre la menopausa precoce (prima dei 47 anni) sarebbe connessa ad un maggiore rischio cardiovascolare. La ricerca ha analizzato dati ...