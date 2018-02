: Incredibile retroscena Napoli-Younes: "non gli è piaciuto il San Paolo, il centro sportivo, la città e se n'è andat… - CalcioWeb : Incredibile retroscena Napoli-Younes: "non gli è piaciuto il San Paolo, il centro sportivo, la città e se n'è andat… - LDGSocial : Ecco cosa sta accadendo --> - CalcioNapoli24 : - federicofabriz : #candidature #retroscena @pdumbria il racconto della notte incredibile @matteorenzi parla e riparla con @LeonelliG… - LDGSocial : L’unica cosa certa al momento è che Ciro non c’è più e i genitori devono sapere il motivo!! -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2018)un affare che si stava per concludere in questa sessione invernale, ma dopo che le due società hanno trovato un’intesa, il calciatore ha preferito restare all’Ajax sino al termine della stagione.ha visitatodurante il mese di gennaio, ma i nuovisvelati da Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, sono davvero clamorosi. L’agente, parlando ai microfoni di Radio Marte, ha rivelato: “Ho notizie su. Mi dicono che ha visto ilsportivo, il San, la città, non gli èniente e se ne è andato. Ditemi che colpa ha ilse uno ha una testa del genere?” Indiscrezioni davvero inattese quelle rivelate da Valcareggi, uomo che ha vissuto dall’interno il caso dato che l’addio di Giaccherini in un primo momento sembrava essere legato ad un nuovo innesto al. Ma la domanda che ci poniamo ...