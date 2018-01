: Incredibile #Napoli, niente #Politano: pronti 29 milioni per il Sassuolo, ma il tempo è stato tiranno, assurdo! - CalcioWeb : Incredibile #Napoli, niente #Politano: pronti 29 milioni per il Sassuolo, ma il tempo è stato tiranno, assurdo! - giannirav : @NapoliOutsider La cosa ancora più incredibile che il Napoli e una delle poche società italiana ad avere disponibil… - GianScudieri : RT @AlfredoDeVuono: Il Napoli era arrivato a offrire 28 milioni + 1 bonus più #Farias (8 milioni, che poi però sarebbero rientrati) e Ounas… - nicola_zuin : La Rai dà per concluso l'accordo tra Napoli e Sassuolo per Politano a 1:30 min dalla chiusura del mercato. Mancano… - AleRBW : RT @AlfredoDeVuono: Il Napoli era arrivato a offrire 28 milioni + 1 bonus più #Farias (8 milioni, che poi però sarebbero rientrati) e Ounas… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Gennaio amaro per ilche chiude il calciomercato senza nessun colpo. Sarri non potrà quindi contare sul rinforzo in attacco tanto cercato dai partenopei. Dopo il no di Simone Verdi, Giuntoli ha chiuso per Younes ma fino a luglio non arriverà per problemi familiari e contava di prelevare Matteodal. Dopo settimane di trattative, però, i due club si sono ridotti all’ultimo giorno per cercare di trovare un accordo definitivo. Il club neroverde ha giocato al rialzo fino all’ultimo ed era pronto ad accettare l’ultima proposta del: 28di euro più 1 di bonus. L’operazione avrebbe comportato poi l’acquisto da parte degli emiliani di Farias dal Cagliari, per un corrispettivo di 8. I tempi stretti hanno impedito però di chiudere l’affare.. Ilha trattatocome se fosse un fenomeno, con ...