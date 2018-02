Incidente sul lavoro a Sapri | si ferisce con la motozappa | è grave

Incidente Torino - donna investita e uccisa. Le foto sul luogo della tragedia : tragedia in tarda mattinata a Torino, dove una donna di 68 anni, Giuliana Minuto è morta a seguito di un Incidente stradale. La vittima è stata investita in Corso Moncalieri, all'altezza del civico 18,...

Incidente sulla SS 17 : i due feriti sono di Castel di Sangro : Traffico rallentato oggi pomeriggio alle porte di Castel di Sangro , sulla SS 17, a causa di un sinistro fra due autovetture: un Raw 4 ed un Audi, entrambe guidate da automobilisti locali. I ...

Nebbie fitte al nord : Incidente mortale sulla A13 tra Rovigo e Ferrara : incidente mortale sulla A13 tra Veneto ed Emilia. Ponte del Po avvolto dalla nebbia, un morto e 3 feriti. È di un morto e tre feriti il bilancio del terribile incidente avvenuto questa mattina...

Incidente montagna : due ottantenni caduti sulle piste in Alto Adige : Due ottantenni sono caduti sulle piste in Alto Adige. Si tratta di una signora che si è rotta l’anca mentre “surfava” con la tavola all’Alpe di Siusi, in provincia di Bolzano, e di uno sciatore tedesco che è caduto in pista al Passo Gardena, battendo fortemente la testa. L’uomo ha riportato un trauma cranico facciale con ferite anche all’occhio, e dopo le prime cure mediche e’ stato portato ...

Incidente sul lavoro nel Napoletano - morto l'operaio schiacciato dall'ascensore : SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Non ce l'ha fatta l'operaio schiacciato dall'ascensore l'altro giorno in via Gracchi a San Giuseppe Vesuviano. Vincenzo Stassi, 27 anni di Somma Vesuviana, è morto dopo il ...

C’è stato un grave Incidente sulla A26 : una persona è morta e altre decine sono ferite : Questa mattina c’è stato un incidente che ha coinvolto circa 20 veicoli sulla A26, l’autostrada che collega Voltri (a ovest di Genova) e gravellona Toce, in Piemonte: una persona è morta e altre 29 sono ferite, due di loro in The post C’è stato un grave incidente sulla A26: una persona è morta e altre decine sono ferite appeared first on Il Post.

Incidente sulla provinciale - tre persone in ospedale : OSTUNI - Scontro sulla provinciale che collega Ostuni a Martina Franca, all'altezza di contrada Galante, della mattinata di oggi, sabato 27 gennaio: tre persone sono rimaste ferite. Le auto coinvolte ...

Spaventoso Incidente con maxi-tamponamenti sulla A26 Genova Voltri - numerosi feriti : Un grosso incidente si è verificata nella mattinata di oggi al confine fra Liguria e Piemonte, precisamente sull'Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Il tratto stradale tra Ovada e il...

Le indagini sull’Incidente ferroviario fuori Milano : Le verifiche sui binari chiariranno se sia stato un cedimento a causare il deragliamento in cui sono morte 3 persone, e se ci sia stata una scarsa manutenzione della tratta The post Le indagini sull’incidente ferroviario fuori Milano appeared first on Il Post.

Sergio Mattarella : "Fare piena luce sul'Incidente a Pioltello e intervenire sulla manutenzione" : "Occorre rapidamente fare piena luce sulle cause dell'incidente e sulle eventuali responsabilità. È altrettanto urgente verificare ovunque lo stato di manutenzione della nostra rete ferroviaria per rispettare il dovere di assicurare, con scrupolo e rigore, la sicurezza dei passeggeri". A dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito all'incidente ferroviario a Pioltello, che ha causato tre morti e ...

Bari - Incidente in via Bruno Buozzi : furgone si ribalta sul fianco : Verso le 7.30 di questa mattina un incidente si è verificato in via Bruno Buozzi, a Bari, all'angolo con via Glomerelli. Per cause in via di definizione, una Ford e una Fiat Doblò si sono scontrate ...

Aosta. Ezio Pallais morto sul lavoro in un Incidente a Cernobbio : E’ morto sul lavoro Ezio Pallais, operaio di una ditta valdostana che, insieme ad alcuni colleghi, stava posizionando una rete metallica sulla parete rocciosa a protEzione del Grand Hotel Villa d’Este a Cernobbio. L’uomo di Aosta è precipitato nel vuoto, sebbene gli operai…Continua a leggere →

Le vittime dell'Incidente ferroviario a Pioltello sono tre donne. Cosa sappiamo finora sulle cause del deragliamento : Tre donne morte e un centinaio di feriti, 12 dei quali gravi: è il primo bilancio del deragliamento di un treno nord alle porte di Milano, tra Segrate e Pioltello. Il convoglio è uscito parzialmente ...