In mostra a Milano c’è Frida Kahlo oltre il mito

La mostra di Frida Kahlo a Milano per andare oltre il mito. Quando Picasso disse : "Neanche io so dipingere una testa come lei" : Un anno prima di morire, nell'aprile del 1953, la Galeria de Arte Contemporaneo di Città del Messico ospitò la prima importante retrospettiva messicana dedicata ai dipinti di Frida Kahlo (1907-1954). Lei era troppo malata per poter presenziare, o meglio, così pensarono gli organizzatori, ma all'improvviso, il colpo di scena. Verso le otto di sera l'artista, vestita con il suo costume messicano preferito, arrivò con ...

mostra Harry Potter a Milano dal 12 maggio al 9 settembre 2018 : tutte le info : Sbarca per la prima volta in Italia, a Milano, la Mostra itinerante mondiale su Harry Potter, con migliaia di oggetti di scena, costumi originali, ambientazioni e creature magiche provenienti dalla saga cinematografica sul maghetto di Hogwarts...

Harry Potter - la mostra a Milano. Info - orari - date e biglietti : Il Binario 9 e ¾, a quanto pare, passerà presto anche da Milano. La metropoli meneghina si appresta infatti a ospitare la diciottesima tappa internazionale di “Harry Potter: The Exhibition”, la colossale mostra dedicata al magico mondo creato da J.K. Rowling partita nel 2009 e visitata fino ad ora da oltre 4 milioni di persone. Un’esposizione che arriva per la prima volta in Italia, nella quale troveremo i costumi di scena, gli artefatti ...

Harry Potter : arriva a Milano una mostra interamente dedicata alla saga! : via GIPHY E quindi gridiamo insieme " Portus ", l'incantesimo passaporta di Silente, per catapultarci subito nel magico mondo della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts . Ah, no, aspetta un ...

«Harry Potter» : la mostra a Milano - tra creature fantastiche e oggetti di scena : Milleseicento metri quadri d’ambientazione maghesca. Harry Potter: The Exhibition, che nel mondo, dal 2009 ad oggi, ha attratto oltre quattro milioni di visitatori, è una mostra immensa, imponente, catalizzatrice di ricordi e memorie. L’installazione, che dal 12 maggio al 9 settembre prossimi prenderà posto alla Fabbrica del Vapore di Milano, è costruita così da permettere la totale e personale immersione nell’universo potteriano. Dove, tra ...

A Milano c’è una mostra su Tazio Secchiaroli : Cioè il fotografo a cui si ispirò Fellini per il paparazzo della "Dolce vita": avete tempo fino al 23 febbraio The post A Milano c’è una mostra su Tazio Secchiaroli appeared first on Il Post.

“A Human Adventure” : la mostra NASA a Milano fino al 4 marzo 2018 : La mostra “NASA – A Human Adventure” resterà aperta fino al 4 marzo a Milano, nello Spazio Ventura XV: la mostra sullo spazio prodotta da John Nurminen Events in collaborazione con AVATAR, ha già affascinato nel suo tour mondiale iniziato nel 2011 milioni di visitatori perché concepita per adulti e bambini. La mostra è un viaggio di conquiste e di scoperte che si estende per 1500 metri quadri, tra razzi, Space Shuttle, Lunar ...

Milano. In mostra Mi ami la pittura de Milan : Il Municipio 6 di Milano, in collaborazione dell’associazione “El Groopp la Milan ligada a l’arte meneghina”, organizza la mostra d’arte “Mi ami la pittura de Milan”. Saranno esposte le opere degli artisti che hanno partecipato a “L’Ambrosin de legn 2017”. Scopo della…Continua a leggere →

L’arte della tavola tra passato e futuro in mostra a Milano : Fino al 15 febbraio 2018 le sale di Palazzo Reale di Milano ospitano la mostra “Convivando – L’arte della tavola tra passato e futuro”, promossa e prodotta da Comune di Milano|Cultura, Palazzo Reale, HOMl, il Salone degli Stili di Vita di Fiera…Continua a leggere →

Milano. A Palazzo Marino la mostra Polvere di stelle : Nell’ambito delle iniziative di “Milano è memoria” in ricordo delle vittime della Shoah, su iniziativa del Consiglio comunale, fino al 2 febbraio Palazzo Marino ospiterà la mostra fotografico-pittorica “Polvere di stelle”. La mostra è realizzata dagli artisti Tom Porta e…Continua a leggere →

Milano in mostra a Milano : Otto foto dalla mostra fotografica collettiva "Prima Visione", che inizia oggi The post Milano in mostra a Milano appeared first on Il Post.

"One Day" di Alessandro Penso in mostra a Officine Fotografiche di Milano : "Il governo italiano sulla questione migranti? Cerchiobottismo" : "Quando sono arrivato a Belgrado ho trovato 1500 persone stipate in vecchi magazzini dismessi. Oltre la metà erano minori non accompagnati, bambini di dodici anni, arrivati soli dal Pakistan e dall'Afghanistan con i contrabbandieri di uomini, che li avevano lasciati lì nel limbo". L'ultima tappa in ordine di tempo è stata la Serbia nel 2017: "One Day", in mostra dal 18 gennaio all'8 febbraio a Officine Fotografiche di ...

Milano. La mostra Dentro Caravaggio visitabile fino al 4 febbraio : La mostra Dentro Caravaggio è stata aperta a Palazzo Reale a Milano il 28 settembre. La sua e la cui chiusura era prevista per domenica 28 gennaio, viene prorogata sino a domenica 4 febbraio. La decisione, visti l’esito straordinario della rassegna…Continua a leggere →

Dal mito alle immagini inviate dalle sonde : a Milano la mostra “Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso” : Apre a Milano dal 9 febbraio la mostra “Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso”, promossa da Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con Agenzia Spaziale Europea, INAF, Leonardo, Thales Alenia Space Italia e National Geographic. La mostra, curata da Viviana Panaccia, vuole raccontare al grande ...