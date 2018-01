In calo la Borsa di New York

Borsa : Europa chiude in calo - Londra -1% : MILANO, 30 GEN - Le Borse europee chiudono in calo, nel giorno in cui la Commissione Ue ha reso noto che a gennaio il sentimento economico dell'eurozona è sceso lievemente e con la crescita del Pil ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 35% - : ANSA, - Milano, 30 GEN - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,35% a 23.480 punti.

Borsa : Europa chiude in calo - Londra -1% : ANSA, - MILANO, 30 GEN - Le Borse europee chiudono in calo, nel giorno in cui la Commissione Ue ha reso noto che a gennaio il sentimento economico dell'eurozona è sceso lievemente e con la crescita ...

Borsa - Milano chiude in netto calo : Ftse Mib a -1 - 35% : Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che segna un calo dell'1,35% a 23.480,92 punti. In rosso anche i principali listini europei. A Madrid l'indice Ibex35 perde l'1,...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 35% - : ANSA, - Milano, 30 GEN - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,35% a 23.480 punti. Tutte le notizie di Breaking News

Tokyo - la Borsa chiude in calo : Nikkei -1 - 43% : La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni ai minimi in un mese, appesantita dalla contrazione registrata dagli indici azionari statunitensi, e in particolare dalla revisione al ribasso della ...

Borsa di Tokyo in netto calo - Nikkei perde 1 - 43% : Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,43% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in netto calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni... L'articolo Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,43% su Roma Daily News.

Borsa - Tokyo apre in calo a -0 - 29% : 02.40 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in negativo, appesantita dalla contrazione registrata dagli indici azionari statunitensi, in scia alle aspettative di un rialzo dell'inflazione, che potrebbe precludere un aumento anticipato del costo del denaro. Il Nikkei cede lo 0,29%, a quota 23.560,22, perdendo 69 punti. Sul mercato dei cambi la valuta nipponica perde lievemente terreno al cambio con il dollaro, a un livello di poco inferiore a 109, ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 23% - : ANSA, - Milano, 29 GEN - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,23% a 23.801 punti.

Borsa : Europa in calo - Francoforte (-0 - 9%) : (ANSA) - MILANO, 25 GEN - Le Borse Europee peggiorano verso il finale di seduta, nel giorno della riunione della Bce che ha lasciato i tassi invariati e la conferenza stampa del presidente Mario ...

Borsa : Europa in calo - Francoforte - -0 - 9% - : ANSA, - MILANO, 25 GEN - Le Borse Europee peggiorano verso il finale di seduta, nel giorno della riunione della Bce che ha lasciato i tassi invariati e la conferenza stampa del presidente Mario Draghi.

La borsa di Tokyo chiude in netto calo su rialzo yen : Roma, 25 gen. (askanews) Chiusura in deciso ribasso per la borsa di Tokyo, con lo yen che ha raggiunto i massimi degli ultimi quattro mesi nei confronti del dollaro. Il Nikkei 225 ha ceduto l'1,13% a ...

Borsa : Milano chiude in calom - attesa Bce : Milano, 24 GEN - Seduta in calo per Piazza Affari al pari delle altre Borse europee alla vigilia della riunione della Bce e delle decisioni sulla politica monetaria. Il Ftse Mib perde lo 0,9% a 23.662 ...

Borsa di Tokyo in calo - Nikkei perde 0 - 76% : Borsa di Tokyo in calo, Nikkei perde 0,76% – La Borsa di Tokyo oggi è tornata sotto la quota psicologica dei 24mila punti chiudendo in ribasso.... L'articolo Borsa di Tokyo in calo, Nikkei perde 0,76% su Roma Daily News.