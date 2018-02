In arrivo nuovi Pokémon | Niantic festeggia con un video

Nuovi Mac in arrivo nel 2018 : Dopo aver insegnato al mondo quanto convenga costruirsi da sé i processori disegnati e ottimizzati per smartphone e tablet, Apple avrebbe intenzione di seguire la stessa strada anche per il settore ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez/ Figlio e nuovi progetti di coppia in arrivo? : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, reduci dall'esperienza del Grande Fratello Vip, sognano di mettere su famiglia magari con l'arrivo della cicogna? Il matrimonio può attendere(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:05:00 GMT)

Nuovi contenuti per Star Wars Battlefront 2 - in arrivo le Clone Wars? : Il supporto post lancio per Star Wars Battlefront 2 è tecnicamente già cominciato, con il team di DICE che ha già rilasciato una prima tornata di contenuti gratuiti in concomitanza con l'uscita de Gli Ultimi Jedi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, nel mese di dicembre 2017. Ma quali altre novità sono in arrivo? Ci pensa Dennis Brannvall, design director del titolo ispirato al franchise targato Disney e Lucasarts, a informarci via ...

Il datamining di Dragon Ball FighterZ anticipa l'arrivo di nuovi personaggi : Dragon Ball FighterZ è arrivato sul mercato solo da qualche giorno, ma in molti pensano già al futuro del gioco sviluppato da Arc System Works e a cosa potranno contenere i DLC previsti per il titolo.Come riporta Gaming Bolt, potremmo già avere qualche indicazione sui prossimi contenuti in arrivo per Dragon Ball FighterZ. Alcuni utenti hanno curiosato tra i file della versione PC del gioco, trovando numerosi riferimenti a possibili nuovi ...

Veneto : da Regione 13 - 5 mln per asili nido - in arrivo mille nuovi posti (3) : (AdnKronos) - "Nel 2017 la Regione Veneto -ha ricordato l’assessore- ha investito 33 milioni di euro nelle scuole per l’infanzia (nidi e materne). Una posta di bilancio alla quale, oltre ai fondi straordinari Inail di 13,5 milioni per nuove scuole, si sono aggiunti i 18 milioni appena assegnati dal

Veneto : da Regione 13 - 5 mln per asili nido - in arrivo mille nuovi posti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il comune di Occhiobello si è aggiudicato 4,5 milioni per realizzare a Santa Maria Maddalena un polo unico con 90 posti di nido e 90 di scuola materna, da gestire in convenzione con il comune di Stienta. E, infine, Villafranca Veronese può contare su un contributo di 4.58

Veneto : da Regione 13 - 5 mln per asili nido - in arrivo mille nuovi posti : Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - nuovi asili per mille bambini under 6 in Veneto. Sorgeranno ad Arcugnano (Vicenza), Occhiobello (Rovigo) e Villafranca di Verona, grazie ai fondi Inail che il Ministero dell’Istruzione, tramite le Regioni, ha messo a bando. La Regione Veneto si è aggiudicata 13,5 milio

Star Wars Battlefront 2 - nuovi contenuti arcade in arrivo? : Presto potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti con elementi arcade per Star Wars Battlefront 2. Per gli appassionati di questo gioco inizia a diventare un po’ lungo il raggiungimento dei propri obiettivi e per questo motivo presto potrebbe essere disponibile l’aggiornamento arcade che consentirebbe a tutti di migliorare le prestazioni in modalità PvE. In un primo momento questo aggiornamento era stato pensato per l’allenamento, ma alla fine gli ...

Star Wars Battlefront 2 : in arrivo nuovi contenuti per la modalità Arcade : Arrivano ottime notizie per tutti i giocatori impegnati in Star Wars Battlefront 2 che, magari stanchi del gioco online, vogliono cimentarsi nella modalità Arcade.Infatti, come segnala Gamingbolt, la modalità Arcade, originariamente intesa principalmente per l'allenamento, si arricchirà di contenuti. A confermarlo è stato il design director di Star Wars Battlefront 2, Dennis Brannvall, il quale ha risposto a un fan su Twitter senza, però, ...

Sicilia : Musumeci - in arrivo nuovi commissari in ex Province : Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - Cambiano i vertici in cinque Liberi consorzi della Sicilia: Trapani, Agrigento, Enna, Siracusa e Ragusa. Ad annunciare il rinnovo dei commissari, in scadenza oggi, delle ormai ex Province, è stato il governatore Nello Musumeci, a margine di una conferenza stampa a Pala

Isola dei Famosi 2018 - anticipazioni seconda puntata : Chiara Nasti vicino al ritiro e nuovi naufraghi in arrivo : Nella puntata di questa sera: il primo eliminato tra Eva Henger e Marco Ferri, due nuovi concorrenti e il probabile abbandono di un naufrago.

The King of Fighters XIV : in arrivo nuovi personaggi : SNK CORPORATION annuncia il lancio di quattro nuovi personaggi DLC ad aprile 2018 per King of Fighters XIV su Steam.Oswald ritorna nella serie KOF come il primo dei quattro nuovi personaggi DLC ad essere lanciati ad aprile. Fin dalla sua prima apparizione in KOF XI, Oswald è diventato uno dei personaggi più amati e richiesti della serie KOF, grazie al suo stile di combattimento unico e alla sua personalità Oswald è un signore anziano e ...

Anteprima iPhone : in arrivo nuovi modelli a prezzi ridotti : Nei giorni scorsi si è molto parlato degli ultimi modelli appena lanciati sul mercato dall'azienda di Cupertino. Non sono mancati neanche rumors che ipotizzano il ritiro dal mercato dell'ultimo arrivato in casa Apple, l'iPhone X. Secondo prime indiscrezioni, infatti, nelle prime settimane successive al lancio, le vendite di questo modello sembrano aver largamente deluso le aspettative. Prontamente, però, è arrivata la smentita e contestualmente ...

Genoa - non solo Pereira : in arrivo nuovi colpi per Ballardini - ecco come cambia l’11 del Grifone : 1/14 Perin (Foto LaPresse/Valerio Andreani) ...