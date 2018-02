Impresa Milano | espugnata Barcellona

DIRETTA/ Barcellona-Olimpia Milano - risultato finale 81-83 - streaming video e tv : Impresa dei meneghini! : DIRETTA Barcellona Olimpia Milano, info streaming video e tv: quasi un dentro o fuori al Mediolanum Forum per le due storiche squadre di Eurolega.

Basket - Eurolega : Impresa di Milano - sbancata Barcellona 83-81 : Milano sbanca Barcellona 83-81 nel 21° turno di Eurolega e dà un segnale molto importante alla sua stagione. Con i playoff ormai scappati, serviva una prova di coraggio all'AX, reduce dalla deludente ...

Milano. Nuovi progetti di Impresa per sviluppare l’agricoltura periurbana : Da un moderno impianto per la generazione di energia pulita, partendo dagli scarti organici agricoli e del vicino ortomercato, alla coltivazione idroponica dell’alimento del futuro, l’alga spirulina. Dalla realizzazione di un moderno forno condiviso dove produrre pane e prodotti derivati…Continua a leggere →

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano a caccia di un’Impresa contro il CSKA Mosca : La capolista arriva al Forum. Per la diciassettesima giornata di Eurolega, l’Olimpia Milano ospita il CSKA Mosca in una sfida che si presenta quasi come una missione impossibile per la squadra di Simone Pianigiani. Il più classico dei testacoda con Milano ultima e con la corazzata russa che comanda la classifica. Milano ha bisogno di una vittoria per coltivare ancora i sogni playoff. L’Olimpia è reduce da tre sconfitte consecutive e ...

Eurolega - Kuzminskas non basta per l'Impresa : Milano cade al Pireo : Vincere al Pireo è un'impresa complicata, che diventa impossibile se la difesa e l'impatto a rimbalzo sono quelli mostrati a lungo da Milano. L'Olympiacos batte l'AX Armani 87-80 e raggiunge il CSKA ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano è vicina all’ultima chiamata. Serve l’Impresa contro l’Olympiacos : Il 2018 segna l’inizio del girone di ritorno in Eurolega. Siamo nel pieno della regular season ed impazza la corsa alle prime otto posizioni, quelle che daranno accesso ai playoff. Quelle in cui spera di trovarsi ad aprile l’Olimpia Milano. Era questo l’obiettivo della società meneghina all’inizio della stagione e lo è ancora, almeno fino a quando la matematica non condannerà la squadra di Simone Pianigiani. La realtà, ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : l’Olimpia Milano a caccia di un’Impresa in casa del Panathinaikos : Servirà un’impresa. Con questa convinzione l’Olimpia Milano si presenta ad Atene per sfidare il Panathinaikos nella dodicesima giornata dell’Eurolega 2017-2018. La squadra di Simone Pianigiani è reduce da due sconfitte consecutive in campo europeo e nel complesso il momento non è sicuramente dei migliori per Cinciarini e compagni, che hanno appena avuto un passo falso anche in campionato contro Torino. La situazione in ...

LIVE Milano-Olympiacos - Eurolega 2017-2018 in DIRETTA : l’Olimpia riceve i greci. Serve l’Impresa al Forum! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, 9a giornata dell’Eurolega 2017-2018! Alla squadra di Simone Pianigiani Serve l’impresa. L’Olimpia è reduce da due vittorie consecutive, arrivate la scorsa settimana contro Valencia e Bamberg, entrambe in rimonta dopo che i milanesi erano stati ad un passo dal baratro. Due successi che hanno rinvigorito il morale della truppa di Pianigiani, che adesso vuole ...

Milano - i punti M5S per le Regioneli : immigrazione senza ghetti - meno tasse e più Impresa : C osì vicini, così lontani. I Cinque Stelle che si preparano per le Regionali in Lombardia e il Movimento che guarda al governo in ottica nazionale sembrano correre su due binari paralleli. Mentre ...