Il testamento biologico è finalmente legge!

testamento biologico - entra in vigore la nuova legge : come si scrivono le disposizioni : Oggi, 31 gennaio 2018, entra in vigore la nuova legge sul Testamento biologico. Una delle possibilità aperte dal testo approvato in Parlamento nel dicembre...

Guida alla stesura del testamento biologico : Entra in vigore la legge sul testamento biologico approvata il 14 dicembre 2017, dopo un lungo iter parlamentare e non poche polemiche. Il cuore della legge, ovviamente, sono le dichiarazioni ...

Accanimento terapeutico e cure palliative : la legge su testamento biologico : Questo post è a cura di Giovanni Puglisi Specialista in broncopneumologia e in malattie dell'Apparato respiratorio. Prof. a contratto Università La SapienzaÈ un fatto in sé contraddittorio da un lato curare la persona che sta morendo provvedendo a offrire sostegno e a migliorare la qualità della vita e preoccuparsi allo stesso tempo della morte, conciliare emotivamente l'impegno assistenziale con l'inevitabile ...

È morto Michele Gesualdi - ex presidente della Provincia di Firenze e grande sostenitore della legge sul testamento biologico : Michele Gesualdi, ex presidente della Provincia di Firenze e grande sostenitore della legge sul testamento biologico, è morto oggi nella sua casa di Calenzano, in Toscana. Gesualdi aveva 74 anni e da tre era malato di SLA. Di Gesualdi si era The post È morto Michele Gesualdi, ex presidente della Provincia di Firenze e grande sostenitore della legge sul testamento biologico appeared first on Il Post.

Morto Michele Gesualdi - divenne simbolo per la battaglia per il testamento biologico. Scrisse "Fate presto" : Allievo di Don Milani ed ex presidente della provincia di Firenze, era affetto da Sla da tre anni. Negli scorsi mesi lanciò un appello ai presidenti di Camera...

Lombardia - no a leggi su cannabis e registro testamento biologico : Milano, 9 gen. (askanews) Il Consiglio regionale della Lombardia ha votato nel pomeriggio a maggioranza il non passaggio all'esame di due progetti di legge di iniziativa popolare relativi all'uso ...

testamento biologico per 300 modenesi : Il registro con le volontà già aperto nel 2010. Il vescovo: 'I medici alleati di paziente e famiglia e non meri esecutori'

Il lato oscuro del testamento biologico : Il Fine Vita è legge. Tanti anni per approvare un testo che, così com'è, appare raffazzonato e in odore di incostituzionalità . 'Nessun trattamento sanitario può esser iniziato o proseguito se privo ...

testamento biologico - finalmente : Qualcuno si è accorto che è passato il Testamento biologico? finalmente i malati terminali non dovranno più subire l'accanimento terapeutico né tantomeno la violenza del dolore. A causa del gran parlare, in questi ultimi giorni, delle banche sono in pochi ad aver preso consapevolezza del grande risultato ottenuto dopo cinquant'anni di battaglie.I medici sono legittimati e il resto del mondo può tirare un ...

Commissione sanità Lombardia : no esame legge testamento biologico : Milano, 20 dic. (askanews) La Commissione sanità della regione Lombardia presieduta da Fabio Rolfi (Lega Nord) ha votato questa mattina a maggioranza il non passaggio all'esame dei progetti di legge ...

Pressing della Cei e degli ospedali cattolici sul Colle - 'Presidente rinvii alle Camere il testamento biologico' : Città del Vaticano - La legge è incostituzionale. Il mondo cattolico si appella al Quirinale perché il Presidente Sergio Mattarella rinvii alle Camere il testo appena approvato sul testamento biologico. Un passo meditato ma fermo, dietro il quale si ...

Negri contro il testamento biologico : 'Legge infame che maschera l'eutanasia' : La conferenza, dal titolo 'Il miracolo tra fede e scienza', riguardava anche la presentazione del libro 'Le lacrime della Beata' di Elena Bianchini Braglia, la quale ha approfonditamente studiato la ...

Fine vita - il vescovo di Torino invita alla disobbedienza contro la legge sul testamento biologico : “Intendo esprimere anche pubblicamente, come ho già fatto di persona, il mio apprezzamento a don Carmine Arice, padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza per la decisione di non applicare, nelle strutture ospedaliere del ‘Cottolengo’, le ‘disposizioni anticipate di trattamento’ per il Fine vita, anche andando incontro a tutte le conseguenze di legge che tale scelta comporta”. A parlare, questa volta, è l’arcivescono di Torino ...

Legge sul testamento biologico : se ne parla in un convegno in sala Pegaso : ... i prossimi appuntamenti vedranno protagonisti temi che spazieranno dell'economia del territorio all'importanza delle associazioni sportive e alle criticità che le mettono in pericolo.