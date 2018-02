Il Segreto trame febbraio | arriva Julieta | la fine di Cristobal | Marcela muore?

Il Segreto - trame spagnole : una notizia shock per Nicolas sulla morte di Mariana Video : Ben ritrovati con un consueto appuntamento dedicato all’appassionante soap opera iberica Il Segreto [Video] trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì. Dalla Spagna arriva una notizia che ha sconvolto il fotografo Nicolas Ortuno e i Castaneda. La morte di Mariana Castaneda Se non avete avuto modo di vedere questa #telenovela da quando va in onda su Canale 5, vi ricordiamo che nel mese di luglio 2017, la figlia di Rosario, ...

Il Segreto - trame spagnole : una notizia shock per Nicolas sulla morte di Mariana : Ben ritrovati con un consueto appuntamento dedicato all’appassionante soap opera iberica Il Segreto trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì. Dalla Spagna arriva una notizia che ha sconvolto il fotografo Nicolas Ortuno e i Castaneda. La morte di Mariana Castaneda Se non avete avuto modo di vedere questa telenovela da quando va in onda su Canale 5, vi ricordiamo che nel mese di luglio 2017, la figlia di Rosario, cioè Mariana ...

Il Segreto - 5-9/02 - tutte le trame : arriva Nazaria - problemi per i Dos Casas : Il Segreto torna come di consueto dal lunedì al venerdì alle 16.35 circa su Canale 5 con tantissimi colpi di scena. Nelle puntate dal 5 al 9 febbraio ne vedremo veramente di tutti i colori e saranno tantissime le emozioni a cui assisteremo. Grandissimo spazio, nel corso dei prossimi episodi, sarà dato al clan dei Dos Casas. Sono tanti gli interrogativi che si sta ponendo il pubblico e cioè se per Camila ed Hernando ci sarà finalmente la ...

Il Segreto trame marzo : i sospetti choc di Julieta sulla morte della figlia Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato l'ultimo folle gesto di Lucia Torres [Video]. Gli ultimi spoiler rivelano che Julieta comincera' a fare delle indagini per scoprire chi ha ucciso così barbaramente sua figlia Ana. Anticipazioni Il Segreto: Julieta indaga sulla morte di Ana Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto in onda prossimamente sulle ...

Il Segreto : le trame dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, e il mercoledì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio 2017 Matias e Beatriz cederanno alla passione. Camila decide di dare una […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 – ...

Il Segreto trame spagnole : Lucia aggredisce Camila violentemente - ecco come : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a "Il Segreto". Le anticipazioni della soap opera che arrivano dalla Spagna ci rivelano che la malvagia Lucia molto presto verrà messa con le spalle al muro. Alcuni giorni fa Camila ed Hernando hanno organizzato una trappola alla Torres facendole credere che la Valdesalce abbia lasciato per sempre Puente Viejo. In questo modo la cubana avrà campo libero con il latifondista anche se quest'ultimo la ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018: L’autopsia conferma che il padre di Cristobal è morto per infarto e quindi la salma potrà essere trasferita a Madrid per la sepoltura. Francisca, però, temendo che Cristobal (visibilmente confuso), possa svelare il loro SEGRETO, non gli permette di assistere alle esequie e lo fa rimanere alla Villa. Adela parte per l’Inghilterra e Carmelo ...

Il Segreto trame marzo : Beatriz e Aquilino scappano da Puente Viejo? Video : Tanti nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate de #Il Segreto, la #Soap opera iberica che prossimamente vedra' la morte di Don Eusebio [Video]. Le trame di marzo ci svelano che Aquilino fara' una proposta sorprendente a Beatriz, all'oscuro di Hernando e Camila. Anticipazioni Il Segreto: Aquilino e Beatriz, amore proibito Le trame degli episodi de Il Segreto in onda a marzo, rivelano che a Puente Viejo giungera' Aquilino Benegas, ...

Il Segreto trame 22/26 gennaio e cambio orario pomeridiano Video : Oggi lunedì 22 gennaio #Il Segreto inizia una nuova settimana di programmazione su Canale 5. Dalle anticipazioni sappiamo che saranno giorni molto intensi, soprattutto per Camila ed Hernando. Prendera' poi il via il torbido triangolo fatto di inganni e falsita' che vedra' come protagonisti Severo, Francisca e Cristobal Garrigues. Per quanto riguarda la messa in onda della puntata pomeridiana de Il Segreto, ci saranno delle variazioni, ecco ...

Il Segreto : le trame dal 22 al 26 gennaio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:20 alle 17:10, e il mercoledì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 22 al 26 gennaio 2017 Eusebio litiga con il figlio Cristobal davanti a Francisca, la quale, a sorpresa, […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 22 al 26 gennaio 2018 – ...

Il Segreto trame febbraio : Donna Francisca inganna Severo e Cristobal - ecco come : Bentornati con la rubrica delle anticipazioni sulla sesta stagione de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che ha appena visto Camila fuggire di casa dopo il tradimento del marito. Gli ultimi spoiler rivelano che Donna Francisca dimostrerà di non aver perso il vizio, tanto da manipolare Severo e Cristobal per i suoi loschi scopi. Anticipazioni Il Segreto: Francisca manipola Severo e Cristobal Gli spoiler delle vicende di Puente Viejo ...