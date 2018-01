Il segreto per un matrimonio felice? Saper litigare

IL segreto / Lucia lascia Puente Viejo : è un nuovo inizio per i Dos Casas (anticipazioni pomeridiane 31 genna : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata pomeridiana 31 gennaio: Lucia lascia Puente Viejo, lasciando finalmente Camila e Hernando liberi di amarsi. È finito un incubo?(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 04:55:00 GMT)

Il segreto - trame spagnole : una notizia shock per Nicolas sulla morte di Mariana : Ben ritrovati con un consueto appuntamento dedicato all’appassionante soap opera iberica Il Segreto trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì. Dalla Spagna arriva una notizia che ha sconvolto il fotografo Nicolas Ortuno e i Castaneda. La morte di Mariana Castaneda Se non avete avuto modo di vedere questa telenovela da quando va in onda su Canale 5, vi ricordiamo che nel mese di luglio 2017, la figlia di Rosario, cioè Mariana ...

Anticipazioni Il segreto : NAZARIA - FRANCISCA e la lettera di MAURICIO per FE : I telespettatori italiani de Il Segreto stanno per fare la conoscenza di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas), la sposa per procura di MAURICIO Godoy (Mario Zorrilla): fin dal suo arrivo a Puente Viejo, l’ultima arrivata terrà a “marcare il territorio” con la povera Fe Perez (Marta Tomasa Worner) e, ricordando a quest’ultima che è lei la legittima consorte del capomastro di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), non esiterà ...

Svanita nel nulla da Lecce : “Roberta uccisa per un segreto inconfessabile” : Svanita nel nulla da Lecce: “Roberta uccisa per un segreto inconfessabile” Caso Roberta Martucci. Nelle carte dell’inchiesta delle criminologhe Roberta Bruzzone e Isabel Martina, dopo 19 anni dalla scomparsa da Lecce, spuntano il nome e il movente del killer della giovane infermiera. “L’assassino? Una persona al di sopra di ogni sospetto”.Continua a leggere Caso Roberta […] L'articolo Svanita nel nulla da Lecce: ...

Brexit - il documento segreto del governo : “Regno Unito perderà tra 2 e 8% del Pil” : La Brexit causerà al Regno Unito una perdita tra il 2 e l’8% del Pil. Lo dice un rapporto interno realizzato per conto dello stesso governo di Londra, destinato a rimanere in ambienti governativi ma fatto trapelare nelle ultime ore da Buzzfeed, che ipotizza effetti negativi per tutti i settori dell’economia. Il documento stima una perdita di 8 punti di Prodotto interno lordo entro 15 anni in caso di un mancato accordo con l’Unione Europea, ...

Il segreto della felicità e chi fa la fila per scoprirlo : Nel mondo senza adulti la felicità costa 5 cent. 'Secondo me tu hai paura di essere felice, Charlie Brown. Non pensi che la felicità ti farebbe bene?'. 'Non lo so. Quali sono gli effetti collaterali?'. ...

Il segreto - 5-9/02 - tutte le trame : arriva Nazaria - problemi per i Dos Casas : Il Segreto torna come di consueto dal lunedì al venerdì alle 16.35 circa su Canale 5 con tantissimi colpi di scena. Nelle puntate dal 5 al 9 febbraio ne vedremo veramente di tutti i colori e saranno tantissime le emozioni a cui assisteremo. Grandissimo spazio, nel corso dei prossimi episodi, sarà dato al clan dei Dos Casas. Sono tanti gli interrogativi che si sta ponendo il pubblico e cioè se per Camila ed Hernando ci sarà finalmente la ...

Silvio Berlusconi - un 'patto segreto' con la Germania per tenere la Lega fuori dal governo : La 'bomba', a 45 giorni dal voto, la lancia il quotidiano La Repubblica . Che parla di un 'patto segreto' che Silvio Berlusconi avrebbe stipulato coi suoi alleati europei del PPE , e in particolare ...

Megan Montaner - Pepa de Il segreto - torna su canale 5 : ecco quando e perchè Video : Arriva una bellissima e inaspettata notizia che riguarda #Megan Montaner, la giovane attrice spagnola che è diventata popolare in Italia grazie al suo ruolo della levatrice Pepa nella soap opera Il Segreto di Puente Viejo [Video]. L'artista, insieme ad Alessandro Tiberi, sara' tra i protagonisti della nuova fiction di canale 5 che s'intitola Lontana da te. quando verra' trasmessa in televisione e di che cosa parla? Nel prosieguo dell'articolo ...

Sanità : “la maledizione dei viaggi zaino in spalla” - scoperto il segreto del parassita : Causa una violenta diarrea e colpisce soprattutto chi viaggia zaino in spalla, con una variante della ‘maledizione di Montezuma‘ da non sottovalutare. Ma ora gli scienziati sono convinti di aver scoperto in che modo i parassiti che causano la giardiasi fanno ammalare le persone. Il parassita Giardia lamblia, infatti, imita le funzioni delle cellule umane per rompere le cellule nell’intestino e nutrirsi, spiegano i ricercatori. ...

Il segreto - anticipazioni : Lucia ferisce Camila e fugge per sempre : Il Segreto Un triangolo amoroso che ha tenuto banco ultimamente ne Il Segreto sta per perdere un lato, quello più scomodo: Lucia, la migliore amica di Camilla, che ha sedotto il marito della donna e messo in crisi il loro matrimonio, sarà finalmente smascherata e costretta a lasciare in fretta Puente Viejo. Ma non senza un ultimo atto drammatico, come si legge nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: anticipazioni lunedì 29 gennaio ...

Accesso al menù segreto di Huawei P9 - P9 Plus e P9 Lite : guida per soluzione problemi : Non v'è dubbio che Huawei P9, P9 Plus e P9 Lite siano dispositivi ancora molto utilizzati, ed è per questo che abbiamo ritenuto giusto condividere con voi un trucco sconosciuto ai più, che potrebbe aiutarvi a risolvere qualche problema ed a ricevere informazioni di varia natura sul conto del vostro dispositivo. State tranquilli circa la difficoltà dell'operazione, che non sussiste affatto: si tratta di digitare un codice dal dialer ...