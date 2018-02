Il Segreto | ascolti flop e rischio sospensione | la scelta shock Mediaset

Ascolti TV | Mercoledì 24 gennaio 2018. Meraviglie 22.8% - Il Segreto 11.8%. In calo 90 Special : Alberto Angela Su Rai1 Le Meraviglie – La Penisola dei Tesori – in onda dalle 21.25 alle 23.37 – ha conquistato 5.492.000 spettatori pari al 22.8% di share (la risposta di Angela alle polemiche sulle Dolomiti). Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto – in onda dalle 21.41 alle 23.36 – ha raccolto davanti al video 2.792.000 spettatori pari all’11.8% di share (qui le nostre considerazioni su Mediaset che se ...

Ascolti TV | Mercoledì 24 gennaio 2018. Meraviglie 22.8% - Il Segreto 11.8%. 90 Special cala al 9.7% : Alberto Angela Su Rai1 Le Meraviglie – La Penisola dei Tesori – in onda dalle 21.25 alle 23.37 – ha conquistato 5.492.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto – in onda dalle 21.41 alle 23.36 – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Un Fidanzato per Mia Moglie ha interessato 1.545.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 la ...

Ascolti TV | Mercoledì 17 gennaio 2018. Le Meraviglie 23.8% - Il Segreto 12%. 90 Special parte dall’11.8% : Fiorello e Nicola Savino Su Rai1 Le Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 5.824.000 spettatori pari al 23,8% di share. Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.883.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Tutte lo Vogliono ha interessato 2.228.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 la prima puntata di 90 Special – con ospite Fiorello – ha intrattenuto 2.286.000 ...

C'è posta per te/ Maria De Filippi e gli ascolti record : il Segreto della regina di Mediaset : C'è posta per te, record di ascolti TV per Maria De Filippi: la conduttrice commenta il boom della puntata d'esordio del people show in onda nella prima serata di sabato.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:54:00 GMT)

Ascolti TV | Mercoledì 29 novembre 2017. La replica di Montalbano 25% con quasi 6mln - Il Segreto 12.1% - Mamma ho riperso l’aereo 9.4% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Gatto e Cardellino ha conquistato 5.965.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.780.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Torino – Carpi ha interessato 1.080.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 22 novembre 2017. Montalbano 21% - Il Segreto 12.1%. Mamma - ho perso l’aereo 8.1%. Crolla The Comedians (1%) - flop Social House (0.3%) : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Le Ali della Sfinge ha conquistato 4.884.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.781.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 Corpi da reato ha interessato 1.252.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Mamma, ho perso l’aereo ha intrattenuto 1.952.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto ...

