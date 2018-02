Il Segreto anticipazioni | Cristobal in manicomio | puntata 1602

: RT @IlSegreto3: DRAMMA nel futuro de #ILSEGRETO!!! #Anticipazioni!!! - ninda1952 : RT @IlSegreto3: DRAMMA nel futuro de #ILSEGRETO!!! #Anticipazioni!!! - anticipazionitv : Emerge un segreto davvero inaspettato su Eva Henger! #leggete - Che ne pensate? #commentate - daringtodo : Camila non dimentica! #IlSegreto #PuenteViejo - antoniettacana : Il Segreto, anticipazioni al 9 febbraio: denuncia shock per Francisca -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Francisca non si ferma davanti a niente e nessuno, come ha sempre dimostrato nel corso di queste stagioni de #Il. Uno dei nemici più pericolosi in assoluto è senza dubbioGarrigues, un uomo capace di attentare alla vita di un intero pese pur di vedere morto Raimundo Ulloa e spezzare così il cuore della Montenegro. Tuttavia, il destino è stato clemente e ha concesso al locandiere la possibilita' di sopravvivere. Altrettanto clemente non sara' Francisca che, alleata con Severo, fara' fare al Garrigues una tra le fini peggiori per qualsiasi essere umano: di to lede Ilche raccontano la vicenda...spagnole Ildi Puente Viejo, episodioA Francisca non bastera' l'alleanza stretta con Severo e Carmelo, volti a procurare allucinazioni ae fargli credere che La Quinta sia infestata dai fantasmi. Quando il ...