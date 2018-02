Il promo di Grey' s Anatomy annuncia l' addio di un altro personaggio storico?

Miranda Bailey morirà in Grey’s Anatomy 14×11? promo shock dell’episodio col trailer dello spinoff Station 19 : Il Promo di Grey's Anatomy 14x11, trasmesso da ABC subito dopo il decimo episodio, ha allarmato il pubblico della serie: Miranda Bailey, il primario del Grey Sloan Memorial Hospital, rischia di morire in questa stagione? Il breve spot che anticipa il prossimo episodio del medical drama ha per protagonista proprio la caparbia e determinata leader dell'ospedale, erede dell'ex capo Richard Webber nel ruolo di primario e mentore di molti dei ...

Grey’s Anatomy 14×11 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×11 (Don’t Fear) The Reaper torna giovedì 1 febbraio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×11: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola ...

Finale shock per Grey’s Anatomy 14×09 - tra identità e solidarietà femminile (promo 14×10) : Jo è paralizzata quando la ritroviamo in Grey's Anatomy 14x09: Paul Stadler, il marito appartenente a un passato da cui ha cercato in tutti i modi di sfuggire, si è presentato all'ospedale per turbare la tranquillità e sconvolgere gli equilibri della sua nuova vita. La prèmiere invernale di Grey's Anatomy è stata più volte anticipata come una puntata intensa, carica di pathos e solidarietà femminile. L'episodio non a caso si ...

Grey’s Anatomy 14×10 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Dopo la lunga pausa invernale e la mid-season premiere, Grey’s Anatomy 14×10 Personal Jesus torna giovedì 25 gennaio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×10: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione ...

Video promo di Grey’s Anatomy 14×09 - il terrore e la solidarietà per due episodi sulla violenza domestica : Il nuovo promo di Grey's Anatomy 14x09 mostra per la prima volta scene inedite dell'episodio che andrà in onda negli Stati Uniti su ABC il 18 gennaio. Nell'ultimo giovedì senza le serie ShondaLand, la giornata tradizionalmente dedicata dalla ABC a Grey's Anatomy, Scandal e How To Get Away with Murder, è arrivato il primo vero promo della première invernale del medical drama. Scritta da Andy Reaser e diretta da Bill D'Elia, la première di ...

L’emozionante 300° episodio di Grey’s Anatomy su FoxLife l’11 novembre : anticipazioni - promo e recensione : La programmazione di FoxLife è giunta alla messa in onda del 300° episodio di Grey's Anatomy: settimo della quattordicesima stagione del medical drama, quello sceneggiato da Krista Vernoff e diretto da Debbie Allen rappresenta una pietra miliare nella storia della serie, non solo per il traguardo a cifra tonda che conferma il successo di pubblico di questa produzione di ABC ormai più che decennale ma anche per la sorpresa che la trama riserva ...

Penultimi episodi di Grey’s Anatomy 13 su La7 l’11 dicembre - anticipazioni e promo : Meredith e Nathan allo scoperto : Con i Penultimi episodi di Grey's Anatomy 13 su La7, in onda lunedì 11 dicembre, la programmazione della tredicesima stagione in prima tv in chiaro sia avvia verso il gran finale. Gli episodi numero 21 e 22 di questa stagione vedranno finalmente i personaggi di Meredith e Nathan venire allo scoperto: il loro ritorno in ospedale da eroi dopo l'emergenza medica affrontata brillantemente su un volo di linea fa emergere tutta la complicità tra i ...

Grey’s Anatomy 14 su FoxLife verso il 300° episodio - anticipazioni del 4 e 11 dicembre : trama e promo : Con il sesto appuntamento con Grey's Anatomy 14 su FoxLife anche la programmazione italiana della nuova stagione si avvia verso il traguardo del 300° episodio. Il 4 dicembre va in onda l'episodio Vieni in barca con me, baby (titolo originale: Come on Down to my Boat, Baby), che decisamente cambia registro rispetto al precedente dall'enorme carica emotiva con cui il pubblico ha salutato il personaggio di Nathan Riggs. In Grey's Anatomy ...

Con Grey’s Anatomy 13 su La7 il 4 dicembre gli episodi dedicati a Meredith e Nathan : anticipazioni e promo : La programmazione di Grey's Anatomy 13 su La7, in prima tv in chiaro dopo la messa in onda in anteprima assoluta la scorsa primavera su FoxLife, si avvia verso l'ultima parte di stagione, con un'importante svolta nel rapporto tra Meredith e Nathan. Lunedì 4 dicembre, in prima serata su La7, andranno in onda gli episodi 13×19 e 13x20, entrambi dedicati a questa nuova coppia che ha fatto molta fatica a decollare. Entrambi gli episodi, ...