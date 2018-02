Matteo Renzi - il piano del Pd : sostituirlo con Graziano Delrio se il partito va sotto il 23% alle elezioni : Il problema non sarà quanto prende il Pd il 4 marzo, se andrà sopra o sotto la fatidica soglia del 25%. Il fattore da cui dipenderà il destino di Matteo Renzi , e del Pd, sarà, come dice un importante ...

Il piano B di Renzi - Di Maio e Salvini. Tutto dipende da Berlusconi? Video : Malcontento, tensione e veleni. La fotografia del Partito Democratico è tutta nel day after la presentazione dei candidati che correranno per il nuovo Parlamento. # Matteo Renzi questa volta si è ...

SPY ELEZIONI/ Il piano di Renzi per chiudere il Pd : La candidatura di Casini a Bologna è il simbolo della liquidazione del Pd, trasformato in un manipolo di pretoriani. Ma è anche la prova che Bersani & co. si sono sbagliati. SALVATORE SECHI(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 06:01:00 GMT)ELEZIONI POLITICHE/ Tutto pronto per il governo Bonino, int. a P. CaldarolaBANCHE E POLITICA/ L'ultimo disastro della Commissione d'inchiesta parlamentare, di S. Luciano

Il piano segreto di Renzi : diventare presidente del Senato Video : Matteo #Renzi si è candidato al #Senato perché vorrebbe diventarne il presidente. È questa la tesi proposta dal giornalista de Il Tempo Luigi Bisignani. Quello che tutti gli italiani conoscono come il ‘faccendiere’ legato allo scandalo P2 e coinvolto in alcuni dei più importanti Misteri Italiani, commentando la bagarre esplosa nei partiti politici sulle liste elettorali, avanza una affascinante interpretazione delle vere intenzioni del ...

Silvio vuole Gentiloni premier E lascia il Lazio al Pd di Renzi Ecco il piano. Benedetto dal M5S : Le elezioni 2018, la cui campagna elettorale appare come la più breve in assoluto, sembrano già prefigurare - e da tempo - uno scenario che tutte le forze politiche uficiosamente accettano di buon grado. La presidenza del Consiglio affidata a Paolo Gentiloni è ben vista a destra, a sinistra e anche negli ambienti del m5s. Silvio Berlusconi, come una Fenice, è risorto per l'ennesima volta dalle Segui su affaritaliani.it

Il piano segreto di Pietro Grasso e 'traditori' del Pd : Matteo Renzi spinto alla rovina : Il vero obiettivo della mossa di Pietro Grasso che ha firmato il patto con Nicola Zingaretti è conquistare Palazzo Chigi e la segreteria del Pd. Tra Palazzo Grazioli, Montecitorio, Palazzo Madama e ...

Un partito Renzi-Macron-RiveraNasce l'asse Roma-Parigi-Madrid Il piano per "far fuori" la Merkel : En Marche in Francia, Ciudadanos in Spagna e il Pd in Italia sono tentati di presentarsi insieme alle elezioni del 2019. Nasce l'asse Renzi-Macron-Rivera per "far fuori" la Merkel. La sinistra insorge Segui su affaritaliani.it

Ecco il piano di Renzi per provare a contare anche con una débâcle : Lo sa bene Pier Luigi Bersani quante volte gli si è rivolta contro quella frase pronunciata subito dopo le elezioni del 2013, quel sincero e per certi versi disarmante «abbiamo non vinto». In quante occasioni proprio Matteo Renzi ha ricordato che tutto ciò che è successo dopo - a cominciare dal governo di larghe intese con Pd e Pdl - fu colpa di quell'esito elettorale. Eppure, il prossimo 4 marzo è proprio una ...

Così Renzi blinda le liste del Pd Le briciole per i non fedelissimi E c'è il piano anti Gentiloni e Minniti... : Matteo Renzi sta lavorando alla definizione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 4 marzo. Il segretario del Pd, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non ha alcuna intenzione di lasciar spazio alle minoranze intern Segui su affaritaliani.it

Il piano di Renzi per la candidature del Pd (in vista del voto di marzo) : Roma, 29 dic. (askanews) Chiudere entro il 15, almeno per la maggior parte, le candidature nei collegi, ed entro il 25 le liste proporzionali. E' questa la 'road map' del segretario del Pd Matteo ...

Silvio Berlusconi - il tracollo del Pd di Matteo Renzi rischia di far saltare il piano B delle larghe intese : Il tracollo del Pd è dirompente, sotto agli occhi di tutti e pare non arginabile: Matteo Renzi , nei sondaggi, è dato intorno al 23% e le prospettive, secondo gli esperti, sono quelle di una caduta ...

Etruria - Renzi : piano contro di me. Ma nel Pd sale la tensione : «Non siamo al complotto, ma l'assedio è evidente». Nella testa dei Renziani che ieri hanno inondato social e agenzie con dichiarazioni a supporto della Boschi, «un filo...

Etruria - Renzi : piano contro di me. Ma nel Pd sale la tensione : «Non siamo al complotto, ma l'assedio è evidente». Nella testa dei Renziani che ieri hanno inondato social e agenzie con dichiarazioni a supporto della Boschi, «un filo...

Salvini : manterrei 80 euro.Renzi : copiano : 10.10 "Gli 80 euro di Renzi?Se andassi al governo, "tendenzialmente li lascerei. Ci sono aspetti della riforma del lavoro da tutelare. Terrei una parte del Jobs act.Ma hanno fatto leggi che complicano la vita a chi vuole dare lavoro".Lo dice Salvini,segretario Lega Nord,a Radio Capital. E Renzi risponde con un tweet: "Dopo Di Maio, oggi Salvini.Anche lui vuole confermare gli 80 euro (...). Ti criticano,ti insultano,poi ti copiano". Referendum ...