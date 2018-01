Il nonno che insegna a sparare | Erikson e le crisi evolutive

: Quindi squad... che facciamo noi domani????????????????? Ps. Una parola è troppa e due sono poche! (Cit nonno Libero??) #clario - trotta_rosaria : Quindi squad... che facciamo noi domani????????????????? Ps. Una parola è troppa e due sono poche! (Cit nonno Libero??) #clario - escapewithluke : RT @xstewnson: Che carini che siete quando affermate che qualcuno "merita" la morte senza altra possibilità, però vorrei ricordarvi che il… - EmeiMarkus : RT @gufopit: @vittoriozucconi notizia smentita e fonte anonima buona solo per un tweet di Nonno Vittorio (che a lui basta poco) https://t.c… - _ILiveInADream : Domanda che sto facendo a tutti: Qual'è il tuo ricordo più bello dell'infanzia? — Sicuramente i momenti passati co… - VinciTorni : @Aladino_Rm @Peppe_FN @alessio_gaudino La panchina a Napoli la lucidava già Giaccherini. Ora tocca a Ounas. E come… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Sicilia, provincia di Palermo: undi ottant'anni hato al nipote adolescente acon un fucile. Un video, diventato poi virale, mostra ilintento a dare consigli al ragazzo mentre quest'ultimo spara dalla finestra. Il nipote ha poi pubblicato il video su Instagram e nel giro di pochi istanti questo ha ricevuto migliaia di visualizzazioni. I nonni sono un punto di riferimento per i propri nipoti, soprattutto oggi che si assiste ad un maggiore invecchiamento della popolazione, anche grazia all'aumento della durata della vita. Legate alla figura dell'anziano, ci sono sempre impressioni di saggezza, o almeno una percezione di una comprensione più acuta e più profonda della vita. Ma perché, come in questo caso, i nonni non riescono ad esser sempre un esempio positivo per i propri nipoti?...