Il M5s cresce | ma non basta per governare

Sondaggi - centrodestra cresce grazie a Forza Italia e alla quarta gamba voluta da Berlusconi. M5s primo partito : A poco più di un mese dalle elezioni politiche la coalizione di centrodestra è lo schieramento che ottiene più preferenze ed è in costante crescita. Un effetto dovuto soprattutto a Forza Italia e al listino Noi con l’Italia, la quarta gamba voluta proprio da Silvio Berlusconi. Questo è il quadro che mostrano sia il Sondaggio di Index Research per Piazza Pulita di La 7 che quello di Tecné per la trasmissione di Canale 5 Matrix. Per le ...

Sondaggio Swg : centrodestra cala ma resta in testa - recupera il Pd - cresce il M5s : Il centrodestra cala leggermente , -0,5, ma resta saldamente in testa con il 36,7 per cento dei consensi, recupera qualcosa il Pd e sale il Movimento 5 stelle . Mentre gli indecisi sono al 37,3 per ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : M5s primo partito - cresce Forza Italia - Pd in caduta libera : Sondaggi Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: voto maggioritario, centrodestra al 39%. Fiducia Leader, Gentiloni su Renzi.

Sondaggi - M5s in calo ma resta primo partito. Cresce coalizione di centrodestra - ancora giù il Pd - bene Grasso : Un punto e mezzo percentuale di crescita rispetto a una settimana fa. E a far da contraltare la flessione (quasi identica nelle cifre) del principale competitor. Il tradizionale appuntamento del lunedì sera con i Sondaggi di Emg Acqua per il TgLa7 di Enrico Mentana offrono un quadro per certi versi sorprendente, specie sull’andamento della coalizione di centrodestra, che rispetto all’8 gennaio ha fatto registrare un +1,5 per cento. ...

Sondaggi politici - Pd per la prima volta sotto il 23 per cento. M5s cresce ancora e punta al 30 : Il Partito democratico per la prima volta sotto il 23 per cento. La settimana della resa dei conti in commissione Banche e delle polemiche per il caso Etruria che hanno travolto la sottosegretaria Maria Elena Boschi lascia i suoi effetti su un Pd sempre più in difficoltà nei consensi tra gli elettori. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Ixè per l’Huffington post, il partito di Matteo Renzi scende al 22,8 per cento ...