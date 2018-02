Il leader islamico Piccardo : I musulmani voteranno Cinque Stelle : I musulmani d'Italia voteranno per il MoVimento Cinque Stelle . Ad assicurarlo è un esponente di primo piano della comunità islamica come Davide Piccardo , a lungo portavoce delle associazioni milanesi che fanno capo all'islam."Finora la maggior parte degli islamici votava la sinistra, adesso vedo che si orientano sui 5 Stelle . Anch’io voterò il Movimento", ha dichiarato pochi giorni fa ai microfoni della ...

Il leader islamico che lascia l'Italia : Ci sono troppe tasse - vado in Qatar : Tanji Bouchaib è un leader islamico che farebbe la felicità di Matteo Salvini: se ne va dall'Italia, e lo fa perché ci sono troppe tasse.Bouchaib non è un musulmano qualunque ma il presidente della Federazione islamica del Veneto, una regione dove l'immigrazione dei seguaci di Maometto non è certo un fenomeno trascurabile. Il leader islamico, che è di origini marocchine ma da oltre vent'anni abita a Cinto Caomaggiore in provincia ...