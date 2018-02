Legge sulla shoah in Polonia. Il grande tradimento di Varsavia verso Israele : Pensare che neanche un mese fa Benjamin Netanyahu si era congratulato con il suo omologo di Varsavia per la "coraggiosa" scelta compiuta dalla Polonia all'Onu di non seguire l'Europa "filopalestinese" nel dire no allo strappo su Gerusalemme compiuto dagli Usa. Venticinque dei 27 Paesi Ue (più la Gran Bretagna in uscita) votarono "sì" ad una mozione che censurava la decisione americana di spostare la propria ambasciata da Tel Aviv a ...