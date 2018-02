Roma. Cesa : prossimo governo si faccia carico del problema migranti : Roma – Cesa: problema immigrati serio. governo prenda provvedimenti Roma – Lorenzo Cesa è così intervenuto durante la conferenza stampa di Noi per l’Italia-Udc alla... L'articolo Roma. Cesa: prossimo governo si faccia carico del problema migranti su Roma Daily News.

Contratti statali/ Docenti Scuola vs governo : “la farsa del rinnovo Pa” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 5 febbraio 2018: Docenti Scuola in rivolta contro il Governo, "la farsa del rinnovo Pa e la mancanza di fiducia". Tutte le ultime novità(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 01:45:00 GMT)

Berlusconi : "Con noi al governo il pil salirà del 2%" : 'Con la nostra politica fiscale faremo ripartire la crescita dell'economia oltre il 2% del Pil con il risultato della creazione di molti posti di lavoro'. Ne è certo Silvio Berlusconi che in un'intervista a Studio Aperto rivendica la bontà della flat tax e della ...

Di piazza e di governo. Di Battista con il camper a caccia delle piazze - Di Maio in grisaglia sul fronte istituzionale : Da una parte c'è Luigi. Stringe mani alle associazioni di categoria, parla di sviluppo agli imprenditori, va a rassicurare i finanzieri londinesi, incontra attivisti nei teatri, organizza cene di fund raising. Dall'altra Alessandro, che fa salire su un camper la compagna e il figlio appena nato e parte per un mese di tour, tra piazze, palchi, bagni di folla, contatto con la sua gente.Due strade diverse e parallele, destinate ad ...

Il governo del presidente è l'unico al momento realistico? Un'analisi : Ma un esecutivo sostenuto da una maggioranza così eterogenea non potrebbe avere - per forza di cose - alcuna connotazione politica, configurandosi piuttosto come un governo istituzionale o 'del ...

Il governo del presidente è l'unico al momento realistico? Un'analisi : Nessuno dei tre poli (centrodestra, centrosinistra o M5S) riuscirà a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi e nessuna maggioranza si riuscirebbe a creare nemmeno con un accordo di "grande coalizione" tra Partito Democratico, centristi e Forza Italia. Lo scrive il quotidiano La Stampa, riportando un'analisi di YouTrend elaborata a partire dai nomi dei candidati nei collegi uninominali: Forza Italia ...

Apple : ecco le dichiarazioni ufficiali dell’azienda sulle inchieste del governo americano sul problema delle batterie degli iPhone : Apple ha confermato di aver risposto alle inchieste delle agenzie americane sulla gestione delle batterie più datate degli iPhone e su come ha comunicato i cambiamenti ai clienti. Visto che la questione a volte è stata trattata sotto titoli come “Apple rallenta gli iPhone più vecchi”, l’azienda di Cupertino ci tiene a precisare che “non è quello che è successo. Apple rallenta i suoi telefoni solo in una specifica condizione: quando una batteria ...

Interpol : "50 miliziani dello Stato Islamico sbarcati in Italia" ma il governo nega : L'Interpol ha diffuso una lista di 50 sospetti militanti dello Stato Islamico che sarebbero giunti in Italia sbarcando sulle coste della Sicilia. "Tutti sono di nazionalità tunisina" scrive il quotidiano...

Ema - il ricorso del governo italiano : «Fatti travisati - la sede passi a Milano» : Travisata la realtà e difetto di istruttoria sono i cardini su cui si basa il ricorso del Governo Gentiloni inviato alla Corte di Giustizia Ue (Italia-Consiglio C-59/18) sullo spostamento della sede dell’Agenzia ad Amsterdam...

I documenti top-secret del governo australiano trovati in un negozio di seconda mano : Contengono informazioni riservate sulle attività dei governi in Australia negli ultimi 10 anni: erano contenuti in due schedari di cui si era persa la chiave The post I documenti top-secret del governo australiano trovati in un negozio di seconda mano appeared first on Il Post.

Bollette telefoniche - caos sui rimborsi : il decreto del governo non impone alle compagnie di restituire soldi ai clienti : Sulle Bollette a trenta giorni il governo di Paolo Gentiloni ha tentato di far bella figura senza spender nulla. Ma, in realtà, è riuscito solo a scatenare il caos fra gli utenti con il decreto fiscale che ha sancito la fine della fatturazione a 28 giorni. Se è vero infatti che l’esecutivo ha imposto agli operatori il ritorno alle Bollette su base mensile, è altrettanto vero che non si è però sbilanciato sul tema dei rimborsi relativi a ...

Un'analisi del governo inglese dice : soft - hard - comunque vada la Brexit è un disastro : Queste stime non prendono in considerazione alcun impatto di breve periodo sull'economia a causa della Brexit, come i costi di aggiustamento dell'economia per adattarsi ai nuovi accordi doganali. Il ...

Ema : partito il ricorso del governo alla Corte europea per dati incompleti su sede Amsterdam : Sulla sede per l'Agenzia europea del Farmaco presentati due ricorsi: uno da parte di Palazzo Chigi e uno dal Comune di Milano. Si vuole verificare se la decisione è viziata da incompletezza di informazioni

Ema - depositato ricorso del governo : 22.22 E' stato depositato in via telematica, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, il ricorso del Governo italiano alla Corte di giustizia Ue in merito all'assegnazione a Amsterdam della sede di Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Per il ministro della Salute Lorenzin, per il ricorso "le possibilità sono poche perché conosciamo le procedure di Bruxelles". "E' però evidente -aggiunge il ministro- che se gli elementi a carico di Amsterdam ...