Il film consigliato di oggi | giovedì 1° febbraio | Iron Man

Il film consigliato di oggi - mercoledì 31 gennaio : Maldamore : Siete amanti della commedia italiana? Allora questa sera Rai 2 ha quello che fa per voi! Il film consigliato di oggi, mercoledì 31 gennaio, è Maldamore, una storia di amori e tradimenti interpretata da noti ed acclamati attori del piccolo e grande schermo. Ecco quindi il cast completo, la trama e il divertente trailer di Maldamore! film consigliato: Maldamore In prima visione su Rai 2, alle 21.05, la commedia italiana Maldamore (2014), film ...

Il film consigliato di oggi - martedì 30 gennaio : Adaline – L’eterna giovinezza : Questa sera, martedì 30 gennaio, il film consigliato per voi è il drammatico/fantastico Adaline – L’eterna giovinezza, la sbalorditiva vita di una donna il cui tempo si è fermato. Una storia incredibile, intensa, romantica. Dopo averla vista, sono sicura che, come me, la definirete anche voi una “favola”. film consigliato: Adaline – L’eterna giovinezza Adaline-L’eterna giovinezza (2015), film suggerito ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 29 gennaio : John Wick : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Avete voglia, questa sera, di un emozionante action movie? Bene, allora siete accontentati! Il film da vedere per questo lunedì, 29 gennaio, è l’avvincente John Wick, con protagonista il grande Keanu Reeves. Un killer ritiratosi dalle scene che, dopo l’uccisione del suo cane e il furto della sua auto, torna più spietato che mai in quel mondo che aveva abbandonato. film consigliato: John ...

Il film consigliato di oggi - domenica 28 gennaio : La scorta di Borsellino-Emanuela Loi : Terzo e imperdibile appuntamento questa sera, domenica 28 gennaio, con Liberi sognatori, il ciclo dedicato agli eroi civili uccisi dalla mafia. Il film consigliato di oggi si intitola La scorta di Borsellino-Emanuela Loi e racconta la storia dell’agente sarda Emanuela Loi, morta nella strage di Via D’Amelio. film consigliato: La scorta di Borsellino – Emanuela Loi La scorta di Borsellino-Emanuela Loi, film consigliato della ...

Il film consigliato di oggi - sabato 27 gennaio : Il labirinto del silenzio : oggi è il 27 gennaio, Giorno della memoria, per non dimenticare gli orrori della Germania nazista e i milioni di vittime dell’Olocausto. In prima visione Rai, sarà trasmesso Il labirinto del silenzio, film consigliato per la serata: le indagini antecedenti il Processo di Francoforte (1963-1965), tenutosi nei confronti degli imputati accusati dei crimini commessi ad Auschwitz. film consigliato: Il labirinto del silenzio Il labirinto del ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 26 gennaio : Veloce come il vento : Bellissima pellicola italiana nella prima serata di oggi, venerdì 26 gennaio. Il film consigliato per voi è il drammatico/sportivo Veloce come il vento, pluricandidato e pluripremiato a facoltosi riconoscimenti cinematografici. La trama è liberamente ispirata alla vita di un vero pilota di auto, tanto talentuoso quanto “difficile”, interpretato da uno Stefano Accorsi quasi irriconoscibile. Gli amanti del genere non se lo perderanno ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 24 gennaio : The town : Sapete già su quale film orientarvi questa sera? Se ancora non avete deciso e se amate il genere thriller/poliziesco, allora non lasciatevi sfuggire The town, film consigliato di mercoledì 24 gennaio. Si tratta della seconda pellicola diretta da Ben Affleck, dopo Gone baby gone, ed è stato accolto molto positivamente dalla critica, oltre ad aver ricevuto una nomination agli Oscar e una ai Golden Globe. Ecco la descrizione dettagliata di The ...

Il film consigliato di oggi - martedì 23 gennaio : Rocco Chinnici - è così lieve il tuo bacio sulla fronte su Rai 1 : Questa sera, martedì 23 gennaio, una prima visione assoluta da non perdere! Il film consigliato di oggi è Rocco Chinnici, è così lieve il tuo bacio sulla fronte. La storia del magistrato Chinnici, fondatore del pool antimafia, eroe civile, vittima di Cosa Nostra. La pellicola è ispirata all’omonimo libro scritto da una delle sue figlie, Caterina, che ha intrapreso la strada del padre. La realizzazione prima del libro e poi del film, ha ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 22 gennaio : Jack Reacher – La prova decisiva : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Che film vedere stasera, lunedì 22 gennaio? Se amate gli action-thriller movies, allora il film consigliato per voi è Jack Reacher – La prova decisiva, interpretato da un attore che è un vero e proprio esperto di questo genere! Sto parlando della star di Hollywood Tom Cruise, che presta il volto al personaggio principale di tutta la saga di Mission: Impossible, oltre a quello di altre ...

Il film consigliato di oggi - domenica 21 gennaio : Delitto di mafia – Mario Francese : Prosegue il ciclo di film Liberi sognatori, dedicato alle vittime di mafia e suddiviso in 4 prime serate. Quindi, dopo A testa alta-Libero Grassi (andato in onda domenica scorsa), stasera, 21 gennaio, vedremo Delitto di mafia-Mario Francese, che è anche il film consigliato di oggi. Questa volta si ripercorrerà la vita di Mario Francese, giornalista siciliano impegnato contro la lotta alla malavita, ucciso dalla stessa nel gennaio del 1979. Solo ...

Il film consigliato di oggi - sabato 20 gennaio : Si accettano miracoli : Anche questo sabato la Rai ha in programma una commedia di Alessandro Siani, per la precisione la seconda da lui diretta. Il film consigliato di oggi è quindi Si accettano miracoli, la storia di due fratelli, di una casa-famiglia e di un falso miracolo ideato per una buona causa. Ecco tutte le informazioni, il cast, la trama e il trailer di questa carinissima commedia italiana! film da vedere: Si accettano miracoli Si accettano miracoli è il ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 19 gennaio : La mafia uccide solo d’estate : Questa sera, venerdì 19 gennaio 2018, il film consigliato per voi è la commedia drammatica La mafia uccide solo d’estate, diretta ed interpretata da Pierfrancesco Diliberto, meglio noto come Pif. Una storia d’amore e di mafia raccontata attraverso i ricordi di Arturo, dall’infanzia negli anni ’70 fino al 1992. film consigliato: La mafia uccide solo d’estate “Tranquillo, ora siamo d’inverno… La ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 18 gennaio : Suite francese : Gli amanti del genere amore/guerra stasera non saranno di certo delusi: il film consigliato per la prima serata di giovedì 18 gennaio è Suite francese, tratto dall’omonimo romanzo di Irène Némirovsky ed interpretato dalla bellissima Michelle Williams, la famosa Jen di Dawson’s Creek ora acclamata attrice candidata finora a ben 4 Premi Oscar. La pellicola racconta di una grande e tormentata storia d’amore nata nel periodo della ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 17 gennaio : Tutte lo vogliono : Voglia di una commedia leggera e spensierata questa sera? Allora il film consigliato per voi è Tutte lo vogliono, pellicola italiana interpretata da due attori amatissimi della tv: Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano. Un film “spudorato”, all’insegna degli equivoci e di “innocenti” doppi sensi! film da vedere oggi: Tutte lo vogliono Tutte lo vogliono è il film suggerito per la prima serata di questo mercoledì, 17 ...